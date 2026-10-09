Tạo chuyển biến rõ nét trong khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Với quyết tâm chính trị cao, cách làm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, Phú Thọ đang từng bước đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào thực tiễn. Từ hoàn thiện thể chế, xây dựng dữ liệu, phát triển hạ tầng số đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo, những chuyển biến bước đầu đang tạo nền tảng cho đổi mới phương thức quản trị, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Từ quyết tâm đến hành động

Xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư theo hướng quyết liệt, đồng bộ, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh được kiện toàn, thống nhất đầu mối, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; đồng thời củng cố Tổ Giúp việc, các Tổ công tác, nâng cao hiệu quả tham mưu, điều phối, theo dõi và đôn đốc thực hiện.

Không khí làm việc khẩn trương, hiện đại tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Cẩm Khê trong hành trình xây dựng chính quyền số gần dân, sát việc.

Việc cụ thể hóa chủ trương của Trung ương được gắn với yêu cầu thực tiễn của địa phương, nhất là thúc đẩy tăng trưởng, sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đến ngày 20/9/2026, toàn tỉnh theo dõi, tổng hợp 276 nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW; trong đó 170 nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt 61,6%; 7 nhiệm vụ đang thực hiện và 99 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên... Kết quả trên cho thấy tinh thần đưa nghị quyết vào cuộc sống đang được cụ thể hóa bằng tiến độ, sản phẩm và kết quả đầu ra.

Một trong những chuyển biến rõ nét là chuyển đổi số ngày càng gắn với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

9 tháng năm 2026, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 1,128 triệu hồ sơ thủ tục hành chính; trong đó hơn 1 triệu hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, đạt 97,97%. Hơn 1 triệu hồ sơ đã được giải quyết, tỷ lệ đúng và trước hạn đạt 96,46%.

Để khắc phục tình trạng hồ sơ chậm, muộn, tỉnh triển khai “Chiến dịch cao điểm 45 ngày”, xử lý 8.568/8.620 hồ sơ quá hạn, đạt 99,39%. Cơ chế “Luồng xanh” được thí điểm đối với các dự án trọng điểm. Đến tháng 8/2026, có 88 dự án, nhóm dự án được áp dụng; 539 hồ sơ được giải quyết, 100% đúng và trước hạn. Đây là những giải pháp thiết thực nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Định hướng “AI-First” cũng từng bước được triển khai, đưa trí tuệ nhân tạo trở thành công cụ hỗ trợ quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công và chuyển đổi số; việc ứng dụng AI đã góp phần giảm khoảng 50% thời gian tiếp nhận hồ sơ trực tuyến.

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, Phú Thọ xác định dữ liệu là nền tảng của quản trị hiện đại. Tỉnh ban hành Chiến lược dữ liệu đến năm 2030, Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung phiên bản 1.0; triển khai Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện Kho dữ liệu tỉnh. Nhiều cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ, từng bước bảo đảm yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Đến nay, 100% dữ liệu đất đai được đồng bộ; 100% cơ sở giáo dục triển khai học bạ số; dữ liệu đảng viên được làm sạch.

Hạ tầng số tiếp tục được mở rộng. Cáp quang băng rộng đã phủ 100% xã, phường; 4G phủ 98% diện tích; 5G phủ 100% các đô thị trung tâm và khu công nghiệp, tỷ lệ dân số được phủ sóng 5G đạt hơn 67%, vượt chỉ tiêu năm 2026. Phú Thọ không còn thôn lõm sóng theo tiêu chí của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ hạ tầng, dữ liệu đến kỹ năng số, chuyển đổi số đang từng bước đi vào đời sống. Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai với nhiều mô hình như “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Gia đình số”, “Chợ số - Nông thôn số”, “Đại sứ số”, “Làng số”, góp phần đưa kỹ năng số đến gần hơn với người dân, nhất là tại cơ sở.

Khoa học, công nghệ gắn với thực tiễn

Nếu chuyển đổi số tạo nền tảng cho phương thức quản trị mới, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được Phú Thọ định hướng ngày càng sát với yêu cầu phát triển.

Tỉnh đã công bố danh mục 6 bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2026. Đến ngày 15/9, đã tiếp nhận, tổng hợp 53 nhiệm vụ đề xuất từ 11 cơ quan, đơn vị, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp. Trong quý III/2026, UBND tỉnh ký kết 5 thỏa thuận, chương trình phối hợp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung vào nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và giải quyết những yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Tường - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, mô hình hợp tác “3 Nhà” - Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp - tiếp tục được xác định là hướng đi quan trọng, trong đó doanh nghiệp là trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học là chủ thể nghiên cứu, chuyển giao; Nhà nước giữ vai trò định hướng, kết nối và tháo gỡ khó khăn.

Cán bộ phòng Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Sở GD&ĐT) trao đổi nghiệp vụ về quản trị dữ liệu ngành Giáo dục.

Từ đó, nhiều mô hình ứng dụng công nghệ được triển khai trong sản xuất như trồng dưa lưới ứng dụng tưới nhỏ giọt, sản xuất nấm ăn giá trị kinh tế cao, trồng cây dược liệu, ứng dụng công nghệ sinh học và công nghệ số trong chăn nuôi, sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp xanh, bền vững.

Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025 của Phú Thọ đạt 41,10 điểm, xếp thứ 15/34 tỉnh, thành phố. Tỉnh đang hoàn thiện Đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh, hướng tới hình thành đầu mối kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp và các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Trong quý IV/2026, tỉnh tiếp tục tập trung hoàn thiện dữ liệu, tái cấu trúc thủ tục hành chính, củng cố nhân lực số ở cơ sở, đẩy mạnh đào tạo về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng; hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghệ số, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ lực lượng chuyển đổi số cộng đồng.

Điều cốt lõi là chuyển đổi số không chỉ dừng ở đầu tư thiết bị hay xây dựng nền tảng, mà phải tạo ra thay đổi thực chất trong phương thức quản trị và chất lượng phục vụ.

Khi dữ liệu được kết nối, công nghệ được ứng dụng đúng chỗ, nhân lực được trang bị kỹ năng và trách nhiệm người đứng đầu được đề cao, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ trở thành động lực quan trọng để Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Hương Giang