Tạo điểm nhấn, đột phá phát triển kinh tế - xã hội khi điều chỉnh quy hoạch tỉnh

Chiều 25/9, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Tài chính và các sở, ban, ngành báo cáo những định hướng lớn điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận hội nghị.

Báo cáo của Sở Tài chính và ý kiến phát biểu của lãnh đạo các sở, ban, ngành tại hội nghị nhấn mạnh quan điểm phát triển tại quy hoạch các tỉnh trước sáp nhập là phát triển bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh và phù hợp với chiến lược phát triển chung của vùng và quốc gia; chú trọng vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy báo cáo các định hướng lớn điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sở Tài chính và các sở, ngành đề xuất các định hướng lớn điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu đến năm 2030: Phú Thọ trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa gắn với cội nguồn dân tộc của vùng và cả nước; trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế. Kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân làm động lực... Đến năm 2045: Phú Thọ là thành phố trực thuộc Trung ương; có hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, xã hội phồn vinh, thịnh vượng; người dân có chất lượng cuộc sống cao, hạnh phúc; nền văn hóa tiên tiến, giàu bản sắc; môi trường sinh thái trong lành, đáng sống; quốc phòng, an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm...

Trong đó, về định hướng không gian phát triển đô thị, mở rộng vùng lõi đô thị trung tâm theo hướng Việt Trì – Vĩnh Yên, kết nối chặt chẽ với cảng hàng không quốc tế Nội Bài; các đô thị lớn của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Phát triển điểm nhấn đô thị hai bên sông Lô, sông Hồng, sông Đà và hai bên tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, Lào Cai – Hà Nội qua địa bàn tỉnh. Hình thành công trình biểu tượng tầm quốc gia trên cơ sở xây dựng “Quần thể văn hóa, tâm linh trở về cội nguồn dân tộc Việt Nam” tại trung tâm đô thị tỉnh. Tập trung phát triển 4 vùng động lực phát triển và 5 hành lang kinh tế gắn với các vùng động lực của tỉnh để thúc đẩy tăng trưởng và hiệu ứng lan tỏa.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại hội nghị.

Ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa có tiềm năng, lợi thế gắn với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa. Chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững, xây dựng và phát triển Phú Thọ thành trung tâm văn hóa, lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam. Xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện của quốc gia và quốc tế. Cập nhật, bổ sung các động lực tăng trưởng mới, như: Phát triển các hành lang kinh tế gắn với tuyến cao tốc Hòa Bình - Việt Trì, đường sắt cao tốc Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đoạn Việt Trì – Vĩnh Yên; phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW; phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới...

Các đại biểu dự hội nghị.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan trong thời gian ngắn đã khẩn trương rà soát, đề xuất các định hướng lớn điều chỉnh quy hoạch tỉnh đảm bảo phù hợp với địa giới hành chính mới và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Nhấn mạnh việc điều chỉnh quy hoạch phải thực hiện chặt chẽ theo quy định nhưng không được chậm chễ, làm gián đoạn các chương trình, kế hoạch đang được triển khai và phải hoàn thành xong trước 31/12/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện; đặc biệt phải tổng hợp, lựa chọn các tiềm năng, lợi thế của 3 tỉnh trước đây, tích hợp vào quy hoạch tỉnh sau điều chỉnh.

Nhấn mạnh việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh phải là trí tuệ tập thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan chủ động rà soát, tham mưu các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung. Cùng với thành lập tổ công tác của sở, ngành mình, thủ trưởng các đơn vị phải trách nhiệm, nỗ lực, trực tiếp tham gia ý kiến, phối hợp chặt chẽ cùng Sở Tài chính, đơn vị tư vấn trong quá trình hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch. Trong quá trình điều chỉnh phải đảm bảo nguyên tắc phát triển bền vững; thống nhất với các quy hoạch có liên quan, đặc biệt là quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng; phát triển phải đảm bảo cân bằng giữa các yếu tố kinh tế, quốc phòng - an ninh, môi trường và giữa các vùng miền; đảm bảo hài hòa lợi ích quốc gia, doanh nghiệp, cộng đồng...

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, khi điều chỉnh quy hoạch phải cập nhật, bổ sung các định hướng lớn trong quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng; các đột phá, không gian phát triển, hành lang kinh tế mới... đã được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Xác định được các danh mục, dự án mới để thu hút đầu tư, tạo đột phá, điểm nhấn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tương lai.

Đinh Vũ