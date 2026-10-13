Tạo môi trường xã hội lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 13/10, đoàn công tác Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) Trung ương do đồng chí Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại buổi làm việc.

Làm việc với đoàn có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Theo báo cáo của Sở Tư pháp: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, các nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý được duy trì ổn định, không bị gián đoạn. Hội đồng PHPBGDPL cấp tỉnh và cấp xã đã được kiện toàn, phát huy vai trò tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác PBGDPL tiếp tục được quan tâm triển khai đồng bộ, bám sát các nhiệm vụ chính trị, yêu cầu quản lý nhà nước gắn với các chương trình, kế hoạch, văn bản tổ chức thực hiện theo đúng định hướng, tinh thần chỉ đạo.

Điểm nhấn của công tác PBGDPL là việc tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng bám sát các vấn đề thực tiễn, các chính sách mới và những lĩnh vực được người dân, doanh nghiệp quan tâm.

Bên cạnh các hình thức tuyên truyền truyền thống, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội, nền tảng số, các cuộc thi trực tuyến, hệ thống truyền thanh cơ sở và các mô hình truyền thông mới để chuyển tải thông tin pháp luật đến người dân.

Lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo một số nội dung tại buổi làm việc.

Đặc biệt, công tác truyền thông chính sách, phổ biến các luật, nghị quyết mới, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, công tác phổ biến pháp luật phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai tương đối kịp thời, đồng bộ, tạo sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện.

Một số mô hình ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, nền tảng trực tuyến trong công tác PBGDPL bước đầu phát huy hiệu quả, cho thấy xu hướng đổi mới tích cực trong phương thức tiếp cận và cung cấp thông tin pháp luật. Đây là những tín hiệu tốt, tạo nền tảng để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Thành viên đoàn công tác phát biểu thảo luận tại buổi làm việc.

Hoạt động hòa giải ở cơ sở tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn với số lượng vụ việc hòa giải thành tương đối cao; đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở từng bước được bồi dưỡng, nâng cao năng lực, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác trợ giúp pháp lý tiếp tục được triển khai hiệu quả, các vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đã và đang bảo đảm tốt quyền được trợ giúp pháp lý của người dân theo quy định. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh đã được triển khai theo các chương trình, kế hoạch của tỉnh, bước đầu đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp...

Thành viên đoàn công tác phát biểu thảo luận tại buổi làm việc.

Thảo luận tại buổi làm việc, thành viên đoàn công tác và các đại biểu đã tập trung làm rõ một số nội dung như: Công tác triển khai các văn bản, đề án PBGDPL tác động lớn đến các đối tượng học sinh, sinh viên, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng đặc thù, ưu tiên; kết quả kiểm tra, giám sát, đánh giá đối với hội đồng PHPBGDPL các cấp; bố trí nguồn lực và công tác xã hội hóa trong PBGDPL; vai trò của các sở, ngành tham gia PBGDPL và giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền, PBGDPL tại địa phương.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh: Phú Thọ luôn đặc biệt quan tâm đến công tác PBGDPL, coi đây là khâu đầu tiên để bảo đảm đồng nhất, đồng bộ về thể chế ngay từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh: Mục tiêu cuối cùng của PBGDPL là nâng cao nhận thức pháp luật để người dân và doanh nghiệp chủ động chấp hành, tạo môi trường xã hội lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí đề nghị, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, các quy định pháp luật, chương trình, đề án; phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực và Sở Tư pháp trong tham mưu. Quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể cho cấp xã, đặc biệt các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới. Tiếp tục nhân rộng mô hình, cách làm phù hợp từng nhóm đối tượng. Xây dựng văn hóa tự giác chấp hành pháp luật trong mỗi người dân.

Đồng chí yêu cầu tăng cường vai trò lực lượng vũ trang; thực hiện “dân vận chính quyền” trong quá trình thực thi công vụ, không chờ đến lúc người dân đến trụ sở mới phổ biến. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ, AI hỗ trợ; tổ chức tốt chuỗi hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa Việt Nam.

Cùng với đó, địa phương cần thực hiện hiệu quả, thực chất chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026-2030; phát huy vai trò các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, các chuyên gia, nhà khoa học, người hoạt động thực tiễn trên địa bàn.

Lê Hoàng