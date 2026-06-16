Tạo thêm sức hút cho du lịch Phú Thọ

Những năm gần đây, cùng với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng, ngành Du lịch Phú Thọ đang từng bước làm mới sản phẩm, đa dạng hóa trải nghiệm nhằm thu hút du khách. Trong đó, sự phát triển của các sân golf hiện đại cùng những chương trình nghệ thuật, ca nhạc quy mô lớn đang trở thành những sản phẩm du lịch trải nghiệm mới, góp phần tạo thêm sức hút cho du lịch Phú Thọ.

Không gian xanh cùng hệ thống dịch vụ đồng bộ góp phần nâng tầm sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng - thể thao của Phú Thọ.

Là địa phương sở hữu nhiều tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, Phú Thọ đang đẩy mạnh phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Những năm gần đây, ngành Du lịch ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Năm 2025, toàn tỉnh đón khoảng 14,5 triệu lượt khách du lịch; tổng doanh thu du lịch - dịch vụ ước đạt 14.800 tỷ đồng; khách lưu trú đạt khoảng 4,57 triệu lượt, trong đó có gần 151 nghìn lượt khách quốc tế. Bên cạnh dòng khách hành hương về Đền Hùng hay du lịch nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch truyền thống, các sản phẩm du lịch mới đang mở ra cơ hội tiếp cận những phân khúc khách hàng có mức chi tiêu cao hơn.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là sự phát triển của loại hình du lịch golf. Những sân golf được đầu tư bài bản không chỉ đáp ứng nhu cầu luyện tập, thi đấu của các golfer mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Với không gian xanh rộng lớn, cảnh quan được thiết kế hài hòa cùng hệ thống dịch vụ tiện ích, các sân golf trên địa bàn tỉnh góp phần hình thành chuỗi sản phẩm du lịch thể thao kết hợp nghỉ dưỡng chất lượng cao. Bên cạnh đó, khách du lịch golf thường có mức chi tiêu cao và nhu cầu sử dụng đồng bộ các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, mua sắm. Vì vậy, việc phát triển du lịch golf không chỉ tạo thêm sản phẩm mới mà còn góp phần thúc đẩy các loại hình dịch vụ liên quan.

Anh Nguyễn Văn Mạnh - Giám đốc điều hành Thanh Lanh Valley Golf và Resort, phường Xuân Hòa cho biết: “Không chỉ đơn thuần là điểm đến dành cho người chơi golf, chúng tôi mong muốn xây dựng một sản phẩm du lịch trải nghiệm kết hợp giữa thể thao, nghỉ dưỡng và khám phá văn hóa vùng Đất Tổ. Từ khi đi vào hoạt động, sân golf đã thu hút nhiều đoàn khách từ Hà Nội và các tỉnh lân cận, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Phú Thọ tới đông đảo du khách".

Anh Nguyễn Bá Cường - du khách đến từ thành phố Hà Nội chia sẻ: “Tôi khá bất ngờ khi Phú Thọ không chỉ có các điểm du lịch văn hóa, tâm linh mà còn có sân golf hiện đại với cảnh quan rất đẹp. Sau khi chơi golf, tôi và gia đình còn được thưởng thức ẩm thực địa phương. Đây là trải nghiệm rất thú vị và tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè quay trở lại”.

Các sân golf hiện đại trên địa bàn tỉnh đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Không chỉ dừng lại ở các sản phẩm du lịch thể thao, thời gian gần đây, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, đêm nhạc quy mô lớn được tổ chức tại Phú Thọ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Những sự kiện âm nhạc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã tạo không khí sôi động, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương tới đông đảo công chúng. Các chương trình ca nhạc không đơn thuần là hoạt động giải trí mà còn trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn. Nhiều du khách lựa chọn kết hợp tham quan, trải nghiệm các điểm du lịch trên địa bàn với việc tham dự các sự kiện nghệ thuật. Đây là xu hướng đang được nhiều địa phương khai thác nhằm gia tăng sức hút điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Các chương trình văn hóa, nghệ thuật đang tạo thêm sức hút cho du lịch Phú Thọ.

Thực tế cho thấy, những đêm nhạc được tổ chức tại các khu du lịch của tỉnh Phú Thọ đã thu hút lượng lớn khán giả đến từ các tỉnh, thành lân cận. Điều này tạo thêm cơ hội cho các cơ sở lưu trú, nhà hàng, dịch vụ vận tải và các điểm tham quan trên địa bàn phát triển. Đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh Phú Thọ là điểm đến năng động, hiện đại nhưng vẫn giàu bản sắc văn hóa. Để phát huy hiệu quả các sản phẩm du lịch mới, ngành Du lịch tỉnh đang tập trung tăng cường liên kết giữa các điểm đến, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị tổ chức sự kiện. Việc kết hợp giữa du lịch văn hóa, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch golf và du lịch sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo nên những sản phẩm trải nghiệm giàu sức hút, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Bên cạnh đó, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch cũng được chú trọng theo hướng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, nền tảng mạng xã hội và các kênh truyền thông hiện đại nhằm lan tỏa hình ảnh điểm đến Phú Thọ tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Với lợi thế về tài nguyên du lịch, hạ tầng ngày càng đồng bộ cùng những sản phẩm trải nghiệm mới đang được hình thành, Phú Thọ đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Từ những sân golf giữa không gian xanh mát đến những đêm nhạc rực rỡ sắc màu, các sản phẩm du lịch mới không chỉ làm phong phú trải nghiệm cho du khách mà còn góp phần tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch địa phương phát triển theo hướng bền vững, hiện đại và giàu bản sắc.

Thu Thủy