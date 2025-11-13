Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tập huấn chính sách thuế mới

Ngày 13/11, Thuế cơ sở 11 tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế mới đối với hộ kinh doanh, giới hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền và hướng dẫn cài đặt Etax Mobile. Dự hội nghị có hơn 300 hộ kinh doanh đang kê khai, nộp thuế tại Thuế cơ sở 11; đại diện các nhà cung cấp hóa đơn điện tử.

Tập huấn chính sách thuế mới

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, giới thiệu một số quy định mới về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; lợi ích của việc áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền; đối tượng sử dụng; các chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn; trình tự, thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp; hướng dẫn một số nội dung, định hướng công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2026; các chức năng ứng dụng hóa đơn điện tử phân hệ người nộp thuế. Đồng thời, giải đáp các vướng mắc về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền cho các hộ kinh doanh.

Tập huấn chính sách thuế mới

Cán bộ Thuế cơ sở 11 hướng dẫn hộ kinh doanh cập nhật các quy định, chính sách thuế mới

Thông qua hội nghị nhằm tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh, giúp người nộp thuế cập nhật, nắm rõ quy định, chủ động áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền trong hoạt động kinh doanh, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý thuế.

Trần Tỉnh


Trần Tỉnh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hộ kinh doanh Chính sách thuế hóa đơn điện tử Máy tính hội nghị tập huấn cơ sở Kê khai Tuyên truyền Doanh nghiệp
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long