Tập huấn chính sách thuế mới

Ngày 13/11, Thuế cơ sở 11 tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế mới đối với hộ kinh doanh, giới hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền và hướng dẫn cài đặt Etax Mobile. Dự hội nghị có hơn 300 hộ kinh doanh đang kê khai, nộp thuế tại Thuế cơ sở 11; đại diện các nhà cung cấp hóa đơn điện tử.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, giới thiệu một số quy định mới về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; lợi ích của việc áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền; đối tượng sử dụng; các chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn; trình tự, thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp; hướng dẫn một số nội dung, định hướng công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2026; các chức năng ứng dụng hóa đơn điện tử phân hệ người nộp thuế. Đồng thời, giải đáp các vướng mắc về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền cho các hộ kinh doanh.

Cán bộ Thuế cơ sở 11 hướng dẫn hộ kinh doanh cập nhật các quy định, chính sách thuế mới

Thông qua hội nghị nhằm tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh, giúp người nộp thuế cập nhật, nắm rõ quy định, chủ động áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền trong hoạt động kinh doanh, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý thuế.

Trần Tỉnh