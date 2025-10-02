Tập huấn “Xây dựng hình ảnh tỉnh Phú Thọ trên môi trường quốc tế hiện nay”

Ngày 2/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị tập huấn với chủ đề “Xây dựng hình ảnh tỉnh Phú Thọ trên môi trường quốc tế hiện nay”. Hội nghị có sự tham gia của gần 200 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành, địa phương trong tỉnh theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.

Phú Thọ là vùng đất cội nguồn dân tộc Việt Nam, nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc, đồng thời sở hữu tiềm năng lớn về du lịch, thương mại và hợp tác quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, việc xây dựng và quảng bá hình ảnh tỉnh không chỉ thông qua các kênh truyền thống mà còn trên môi trường số, mạng xã hội và truyền thông quốc tế. Do vậy, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại là yêu cầu cấp thiết.

Giảng viên chia sẻ tại hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các học viên được PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa – Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam trao đổi 2 chuyên đề: Xây dựng hình ảnh tỉnh Phú Thọ trên môi trường quốc tế hiện nay; Ứng dụng truyền thông hiện đại vào quá trình xây dựng hình ảnh đất và người Phú Thọ hiện nay.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Các học viên lớp tập huấn được trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp tiếp cận mới trong công tác truyền thông đối ngoại và ngoại giao văn hóa; được chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, cách xử lý tình huống cũng như kỹ năng truyền thông hiệu quả trên môi trường quốc tế.

Đây cũng là dịp để cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh hiểu rõ hơn vai trò của truyền thông đối ngoại, ngoại giao văn hóa; đồng thời tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay trong xây dựng thương hiệu địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quảng bá hình ảnh Phú Thọ ra thế giới, lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử và tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Hương Lan