Tập trung chăm sóc cây trồng trong thời tiết bất thuận

Những ngày qua, thời tiết nắng nóng gay gắt, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đã và đang chủ động thực hiện các biện pháp chống nắng nóng, bảo vệ cây trồng, vật nuôi.

Vùa mùa năm 2025, toàn tỉnh đã gieo cấy được gần 67 nghìn ha lúa, đạt 99% so với kế hoạch. Hiện nay, đã có gần 23 nghìn ha đang trong giai đoạn đứng cái làm đòng, hơn 43 nghìn ha lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ đến cuối đẻ nhánh, còn khoảng 1 nghìn ha lúa cấy muộn tại các xã vùng cao đang trong giai đoạn hồi xanh – đẻ nhánh. Đây là giai đoạn quan trọng để cây lúa phát triển, đòi hỏi cây lúa phải luôn đủ nước. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài sau nhiều ngày mưa lớn là điều kiện thuận lợi cho các loại sinh vật gây hại trên lúa phát triển.

Để đảm báo chất lượng, người trồng bưởi tại xã Yên Trị tiến hành bọc quả tránh rám quả do nắng nóng kéo dài.

Theo khuyến cáo của Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, đã xuất hiện sâu cuốn là nhỏ trên các trà lúa sớm và các bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn rải rác trên các động ruộng với diện tích khoảng 68,7 ha tại các xã Tam Đảo, Xuân Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Thành, Bản Nguyên, Phùng Nguyên, ...Trong những ngày tới, cây lúa được bổ sung thêm phân bón đón đòng bệnh có xu hướng gia tăng nhanh, gây hại trên các trà lúa, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng, nhất là sau mưa rào kèm theo dông, lốc. Ngoài ra, bệnh khô vằn cũng đã xuất hiện trên trà lúa mùa sớm, diện tích nhiễm 357,3 ha. Trong thời gian tới cây lúa được bổ sung phân bón đón đòng, bệnh sẽ phát sinh gây hại mạnh, nhất là trong điều kiện thời tiết có nắng mưa xen kẽ, những ruộng lúa rậm rạp, bón nhiều đạm và bón phân không cân đối.

Để chăm sóc cây lúa trước thời tiết bất thuận, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã ban hành công văn hướng dẫn UBND các xã tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phân loại các trà lúa theo giai đoạn trưởng thành và mức độ gây hại của sâu bệnh để đốn đố, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời. Đồng thời tuyên truyền trên loa truyền thanh các khu dân cư để nhân dân nắm bắt được tình hình thời tiết, sâu bệnh chủ động chăm sóc theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Ngoài cây lúa, các loại cây ăn quả, cây có múi như: cam, bưởi cũng đang bước vào giai đoạn sinh trưởng quan trọng. Cam là cây trồng chủ lực của xã Cao Phong với diện tích toàn vùng khoảng hơn 150 ha. Thời điểm này, cây cam Cao Phong sang trong giai đoạn nuôi quả non. Đây là giai đoạn quan trọng ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng quả. Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, người trồng cam Cao Phong đang tất bật chống nắng, đảm bảo đủ nước và dinh dưỡng cho cây trồng. Chị Vũ Thị Lệ Thủy – Giám đốc HTX Nông nghiệp 3T Farm cho biết: Thời điểm trước trên địa bàn tỉnh có mưa nhiều do ảnh hưởng bão, ngay sau đó là đợt nắng nóng kéo dài. Cây cam từ chỗ thừa nước bị úng rễ, nắng lên cây có hiện tượng “sốc nhiệt” nên bị co lá và héo lá. Chính vì vậy, để đảm bảo cây có đủ sức nuôi quả, rất cần bổ sung thêm dinh dưỡng cần thiết cho cây.

Đối với một số vùng trồng bưởi diễn tại các xã Yên Trị, An Nghĩa, người nông dân cũng đang bước vào cao điểm chăm sóc cây bưởi trong thời kỳ nuôi quả non. Với thời tiết nắng nóng kèm mưa giông là điều kiện thuận lợi cho một số loại côn trùng như ruồi vàng phát triển. Chính vì vậy, ngoài đảm bảo nước tưới, chất dinh dưỡng, người trồng bưởi đã tiến hành bọc quả tránh rám quả và ruồi vàng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo các địa phương trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân chủ động thực hiện kịp thời, đúng cách các biện pháp chăm sóc, bảo vệ cây trồng trước điều kiện thời tiết bất thuận. Phối hợp chặt chẽ với các công ty quản lý và khai thác công trình thủy lợi, các chi nhánh điện để bơm tưới, cung ứng đủ nước để bà con chăm sóc cây trồng. Khuyến cáo bà con nông dân cần thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết để tăng cường các biện pháp chống nắng nóng, phòng dịch bệnh hay xảy ra vào mùa hè cho từng đối tượng cây trồng, vật nuôi. Đối với cây trồng, thường xuyên bảo đảm đủ nước tưới, cung cấp chất dinh dưỡng hợp lý theo nhu cầu của từng loại cây trồng; khuyến khích người dân lắp đặt hệ thống nhà lưới, giàn phun tưới nước tự động để duy trì độ ẩm, bảo đảm nhiệt độ phù hợp cho cây trồng.

Đinh Hòa