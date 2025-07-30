Tập trung chăm sóc và phòng trừ sinh vật gây hại lúa mùa

Qua kỳ điều tra sinh vật gây hại (SVGH) hàng tuần trên cây lúa, một số đối tượng sâu bệnh đã phát sinh, gây hại, nhất là đối với những diện tích lúa từ cuối đẻ nhánh đến đứng cái làm đòng. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã có văn bản thông báo tình hình một số SVGH và hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật trong chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa vụ mùa.

Theo đó, đối với biện pháp chăm sóc cần đảm bảo đủ nước đối với các diện tích lúa mới cấy, ruộng lúa giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng, trỗ bông; tích cực làm cỏ, sục bùn bằng công cụ thủ công, hạn chế việc sử dụng thuốc trừ cỏ.

Bón phân theo giai đoạn sinh trưởng của cây lúa, thực hiện bón thúc 2 lần: Thúc đẻ nhánh khi cây lúa bén rễ hồi xanh, bón phân kết hợp với làm cỏ sục bùn; bón thúc đòng khi cây lúa đứng cái. Bón cân đối dinh dưỡng đa lượng đạm, lân, kali theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây lúa, chú ý tới các nguyên tố trung, vi lượng để nâng cao chất lượng lúa gạo. Đối với phân NPK tổng hợp, bón thúc đòng lựa chọn loại phân có hàm lượng kali tương đương với đạm.

Biện pháp phòng trừ SVGH gồm: Sâu cuốn lá nhỏ trên trà lúa mùa sớm - thời điểm phòng trừ hiệu quả nhất từ 3-8/8 khi sâu non mới nở đang ở tuổi 1-2, trà lúa mùa trung - thời điểm phòng trừ hiệu quả nhất từ 10-15/8. Đối với các diện tích cấy muộn, cây lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh cần tiếp tục theo dõi để xác định phòng trừ, tránh tình trạng phun thuốc tràn lan gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Ngoài ra, còn có các SVGH gồm: Chuột hại, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, sâu đục thân, bệnh khô vằn và các đối tượng SVGH khác như rầy các loại, bọ xít dài... gây hại rải rác, cần theo dõi chặt chẽ để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị UBND các xã, phường; ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp xã chỉ đạo phòng kinh tế/phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị, trung tâm dịch vụ sự nghiệp công, trưởng các khu dân cư tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phân loại các trà lúa theo giai đoạn sinh trưởng và mức độ gây hại của sâu bệnh để đôn đốc, hướng dẫn Nhân dân chăm sóc, phòng trừ kịp thời và tiếp tục triển khai các đợt diệt chuột tập trung.

Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các khu dân cư để Nhân dân nắm bắt được tình hình thời tiết, sâu bệnh để chủ động phòng trừ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Cảnh báo cho Nhân dân khi mua thuốc bảo vệ thực vật, phân bón qua mạng xã hội, nhất là Facebook, Zalo để không mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng và khi gây ra hậu quả không thể xác định được người bán để bồi thường .

Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật kinh doanh, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là bán thuốc không có trong danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam, thuốc cấm sử dụng, thuốc hết hạn sử dụng và lợi dụng cao điểm sâu bệnh để nâng giá...

Văn Lang