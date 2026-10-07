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Tập trung hoàn thiện đồ án Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Tam Dương II - khu B

Chiều 7/10, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo kết quả thẩm định Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Tam Dương II - khu B tại xã Tam Dương Bắc và xã Đại Đình.

Tập trung hoàn thiện đồ án Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Tam Dương II - khu BĐồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị.

Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tại Quyết định số 2270/QĐ-UBND, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức các bước lựa chọn nhà thầu theo quy định; lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và người dân khu vực lập quy hoạch; các nội dung chuyên môn cơ bản được làm rõ, phục vụ công tác thẩm định.

Tập trung hoàn thiện đồ án Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Tam Dương II - khu BLãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Khu công nghiệp Tam Dương II - khu B được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp tập trung, hiện đại, đồng bộ, phát triển công nghiệp theo chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, gắn với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Các ngành, lĩnh vực dự kiến, gồm: Sản xuất sản phẩm điện tử, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ điện tử; ô tô - xe máy; cơ khí chế tạo, lắp ráp và sản xuất kim loại; chế biến thực phẩm, đồ uống; chế biến nông, lâm sản; sản xuất dược phẩm; sản xuất vật liệu xây dựng mới chất lượng cao, thân thiện với môi trường. Tổng nhu cầu lao động của khu công nghiệp khoảng trên 9.400 người.

Tập trung hoàn thiện đồ án Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Tam Dương II - khu BLãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, các đại biểu đồng tình với báo cáo do Ban Quản lý các khu công nghiệp trình bày; đồng thời đề nghị đồ án quy hoạch quan tâm bố trí khu thiết chế trong khu công nghiệp; dành quỹ đất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thuê theo quy định; tính toán cụ thể, hợp lý vị trí các khu tái định cư, công trình hạ tầng điện, nước...

Tập trung hoàn thiện đồ án Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Tam Dương II - khu BQuang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cùng các cơ quan liên quan tập trung hoàn thiện đồ án quy hoạch; giải trình rõ tác động của địa hình và việc xen kẹp khu dân cư.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí đề nghị các ngành, địa phương quan tâm bố trí quỹ đất tái định cư để người dân yên tâm bàn giao đất, tăng cường quản lý chặt chẽ hiện trạng đất đai, trật tự xây dựng.

Bên cạnh đó, đồ án cần đánh giá kỹ các yếu tố kỹ thuật và có phương án hoàn trả hạ tầng giao thông, kênh mương thủy lợi bị chia cắt; làm rõ hiện trạng đất sạch và đất nông nghiệp để đề xuất bổ sung trạm biến áp, bảo đảm cấp điện ổn định.

Đồng chí cũng nhấn mạnh dự án thuộc đối tượng bắt buộc phải đấu thầu công khai lựa chọn nhà đầu tư; yêu cầu rà soát các chỉ tiêu quy hoạch, thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Khu công nghiệp Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững Ban Quản lý Phát triển công nghiệp Ban thường vụ tỉnh ủy Sản xuất Sản phẩm công nghiệp Giải phóng mặt bằng hội nghị
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