Tập trung tháo gỡ vướng mắc, quyết tâm khởi công Khu công nghiệp Đoan Hùng và Phù Ninh đúng tiến độ

Ngày 4/6, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) báo cáo tiến độ hoàn thiện thủ tục pháp lý và triển khai các KCN Phù Ninh, Đoan Hùng; báo cáo hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng một số KCN trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Quản lý các KCN, dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đoan Hùng có quy mô sử dụng đất 495ha. Trong đó, giai đoạn 1 triển khai 239,43ha (thời gian thực hiện từ năm 2025-2029); giai đoạn 2 khoảng 236,24ha (thực hiện từ năm 2029-2033). Hiện nay, chủ đầu tư đang tích cực lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở dự án, dự kiến hoàn thành ngay trong quý II/2026.

Giám đốc Ban Quản lý các KCN tỉnh Hoàng Long Biên báo cáo tại hội nghị.

Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư, UBND các xã Đoan Hùng, Tây Cốc đã ban hành thông báo thu hồi đất với tổng diện tích khoảng 38 ha. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh Đoan Hùng đang chủ trì thực hiện công tác khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để lên phương án bồi thường theo đúng quy định. Dự kiến, chủ đầu tư sẽ khởi công KCN Đoan Hùng vào dịp diễn ra Chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ năm 2026” (ngày 17-18/6/2026).

Đại diện nhà đầu tư KCN Đoan Hùng - Tập đoàn Amata phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo đối với dự án này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông giao Ban Quản lý các KCN phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh, chủ đầu tư và UBND các xã liên quan hoàn thiện, bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức lễ khởi công KCN Đoan Hùng vào ngày 17/6/2026.

Nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng khu tái định cư và hạ tầng giao thông kết nối cho KCN này là rất lớn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý các KCN chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các địa phương tiến hành đánh giá tổng thể, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các khu tái định cư phục vụ GPMB. Đồng thời, tập trung nghiên cứu, đầu tư các công trình giao thông kết nối ngoài hàng rào nhằm phát huy tối đa hiệu quả khai thác và thu hút đầu tư.

Đại diện nhà đầu tư KCN Phù Ninh - Tập đoàn Viglacera phát biểu tại hội nghị.

Đối với dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phù Ninh, dự án có quy mô sử dụng đất là 409,23ha. Tiến độ thực hiện bắt đầu từ quý II/2026, dự kiến đưa công trình vào hoạt động từ quý IV/2026 và hoàn thành toàn bộ dự án vào quý IV/2030. Đến nay, chủ đầu tư đã nộp hồ sơ đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi; Ban Quản lý các KCN đang tổ chức thẩm định theo quy định, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2026.

Về công tác GPMB, tính đến ngày 31/5/2026, dự án đã thực hiện chi trả tiền đền bù với diện tích 5,7ha. Hiện UBND các xã Dân Chủ và Phù Ninh đang xin chủ trương lập quy hoạch tổng mặt bằng cho các khu tái định cư. Chủ đầu tư phấn đấu khởi công dự án vào dịp chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay.

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu.

Để đạt được mục tiêu trên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chỉ đạo Ban Quản lý các KCN phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, chủ đầu tư và UBND các xã Dân Chủ, Phù Ninh tăng cường tương tác, đẩy nhanh công tác kiểm kê, lập, công khai, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, GPMB.

Mọi thủ tục, hồ sơ liên quan phải bảo đảm hoàn thành xong trước ngày 30/8/2026 để kịp thời khởi công KCN Phù Ninh vào dịp 2/9. Đồng chí cũng yêu cầu UBND các xã Phù Ninh, Dân Chủ đẩy nhanh tiến độ đầu tư khu tái định cư; Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các tuyến giao thông kết nối ngoài hàng rào KCN.

Lãnh đạo xã Phù Ninh phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo xã Tây Cốc phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, sau khi nghe Ban Quản lý các KCN báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các KCN: Bình Xuyên - Yên Lạc II (giai đoạn 1); Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa (khu vực I); Lập Thạch I; Lập Thạch II, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thống nhất đồng ý về mặt chủ trương.

Đồng thời giao Ban Quản lý các KCN phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan để xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Quang cảnh hội nghị.

Đinh Vũ