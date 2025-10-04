Tàu chiến Nga bị tố bật radar, chĩa vũ khí vào lực lượng Đan Mạch

Đan Mạch cáo buộc tàu chiến Nga nhiều lần khiêu khích lực lượng nước này bằng cách bật radar, chĩa vũ khí và áp sát gây nguy cơ va chạm.

“Chúng tôi ghi nhận một vài sự việc tại các eo biển của Đan Mạch, trong đó chiến hạm Nga bật radar để theo dõi tàu hải quân và trực thăng không quân của chúng tôi, cũng như trực tiếp chĩa vũ khí vào lực lượng này”, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Đan Mạch Thomas Ahrenkiel phát biểu tại cuộc họp báo hôm 3/10.

Quan chức Đan Mạch không nêu tên chiến hạm Nga, cũng như không đề cập rõ là con tàu sử dụng radar cảnh giới hay radar điều khiển hỏa lực trong các vụ chạm trán.

Radar cảnh giới có tầm hoạt động và khả năng theo dõi tốt hơn radar định vị hàng hải thông thường, giúp chiến hạm nắm bắt tình huống xung quanh và phát hiện mối đe dọa từ xa. Sử dụng hệ thống này không đồng nghĩa với tàu chiến đang ở trạng thái sẵn sàng khai hỏa.

Trong khi đó, radar điều khiển hỏa lực được dùng để định vị chính xác đối phương, cung cấp tham số dẫn đường cho tên lửa và đạn có điều khiển. Bật radar hỏa lực và khóa mục tiêu thường chỉ diễn ra khi một bên sẵn sàng khai hỏa trong chiến đấu, đồng thời bị coi là hành động khiêu khích nghiêm trọng trong thời bình.

Tàu khu trục Phó đô đốc Kulakov của Nga đi qua eo biển gần Đan Mạch ngày 31/8. Ảnh: Reuters

Ông Ahrenkiel cũng cáo buộc tàu chiến Nga nhiều lần áp sát tàu Đan Mạch, gây nguy cơ va chạm trực diện khi đi qua các eo biển nối liền Biển Baltic với Biển Bắc.

Ông thêm rằng một tàu chiến Nga đã neo đậu tại vùng biển Đan Mạch hơn một tuần, nhận định động thái nhằm thể hiện Moskva sẵn sàng can thiệp nếu Copenhagen tìm cách hạn chế hoạt động của “đội tàu bóng tối”, vốn được cho là giúp Nga tránh lệnh trừng phạt về xuất khẩu dầu mỏ.

Ông Ahrenkiel cho biết tình báo Đan Mạch ghi nhận tình trạng tàu chiến Nga kích hoạt hệ thống định vị thủy âm (sonar) và thiết bị tác chiến điện tử khi di chuyển qua ác eo biển. Ông Ahrenkiel nói “rất có thể” hành động này từng dẫn đến tình trạng nhiễu sóng và gián đoạn nghiêm trọng với hệ thống định vị vệ tinh GPS ở Đan Mạch..

Copenhagen cảnh báo những sự việc như vậy có nguy cơ leo thang ngoài ý muốn.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Đan Mạch đánh giá Moskva đang tiến hành “chiến tranh lai” nhằm vào nước này và phương Tây. “Nga đang sử dụng các biện pháp quân sự, gồm cả các hành động khiêu khích, để gây áp lực lên chúng tôi nhưng không để vượt qua lằn ranh dẫn tới xung đột vũ trang”, ông Ahrenkiel nói.

Giới chức Nga chưa bình luận về cáo buộc của Đan Mạch. Moskva đã nhiều lần phủ nhận thông tin nước này có ý định tiến hành cuộc tấn công kiểu “chiến tranh lai” nhằm vào châu Âu.

Vị trí các eo biển Đan Mạch (màu xanh dương). Đồ họa: FT

Tổng thống Vladimir Putin ngày 2/10 nói đùa rằng ông sẽ “không cho máy bay không người lái bay qua Đan Mạch nữa”, đồng thời mô tả ý tưởng rằng Nga muốn nhắm mục tiêu vào một thành viên NATO là “vô lý”.

Tàu quân sự Nga thường xuyên đi qua các eo biển của Đan Mạch, vốn là tuyến hàng hải quốc tế nhộn nhịp. Hải quân Đan Mạch thường điều lực lượng giám sát chiến hạm Nga trong quá trình này.

