Tây Cốc nỗ lực tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội

Vượt qua những khó khăn do thiên tai, dịch bệnh trong năm đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau hợp nhất ba đơn vị hành chính, xã Tây Cốc đang tập trung huy động mọi nguồn lực, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, địa phương đã nhận diện rõ thách thức, phát huy nội lực và sự đồng thuận của Nhân dân, qua đó duy trì đà tăng trưởng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Lãnh đạo xã tây cốc kiểm tra thực địa các dự án trên địa bàn.

Nhìn lại thời gian qua, Tây Cốc đối mặt nhiều khó khăn khi thời tiết diễn biến cực đoan, bão lũ gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp; dịch tả lợn châu Phi tái phát, ảnh hưởng trực tiếp đến chăn nuôi và thu nhập của người dân. Trước tình hình đó, chính quyền xã đã chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất với phương châm “nói đi đôi với làm”. Các ổ dịch được khoanh vùng, xử lý kịp thời; công tác tiêm phòng được đẩy mạnh, góp phần ổn định đàn vật nuôi, tạo điều kiện cho người dân yên tâm sản xuất.

Người dân làm thủ tục nhanh chóng tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tây Cốc.

Năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt 9,32 tỷ đồng, tạo nguồn lực quan trọng để đầu tư phát triển hạ tầng. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt 472 tỷ đồng; riêng chi đầu tư phát triển đạt 22,024 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch đề ra. Đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 52 triệu đồng/năm.

Địa phương tiếp tục khẳng định vị thế chủ động khi triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ những ngày đầu năm 2026. Xã đã tập trung cao độ cho sản xuất vụ Xuân, đảm bảo cung ứng đầy đủ vật tư, cây giống và nước tưới cho bà con. Dù gặp nhiều bất lợi về thời tiết, nhưng nhờ kinh nghiệm “thâm canh gối vụ”, tổng sản lượng cây lương thực có hạt vẫn duy trì ở mức 6.806,63 tấn, đạt 102,6% kế hoạch đề ra. Sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng được chú trọng nhằm tận dụng tối đa lợi thế về đất đai và kinh nghiệm canh tác của địa phương.

Nông dân Tây Cốc ra quân diệt chuột, bảo vệ vụ Xuân.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số được xác định là khâu đột phá, là “chìa khóa” để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại cơ sở. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính đã mang lại luồng sinh khí mới, giúp mọi giao dịch giữa chính quyền và người dân trở nên trơn tru, minh bạch hơn.

Công tác chuyển đổi số tại Tây Cốc đã có bước tiến rõ nét khi trên 99% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến toàn trình. Người dân giờ đây đã thuận lợi hơn khi đến thực hiện các thủ tục hành chính, có thể thực hiện nhiều hồ sơ trực tuyến chỉ với vài thao tác đơn giản. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức mà còn củng cố niềm tin của Nhân dân vào bộ máy chính quyền, xây dựng hình ảnh một công sở thân thiện, phục vụ.

Thi đấu bóng chuyền hơi trong khuôn khổ lễ hội đình Tây Cốc.

Song song với đó, công tác quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường cũng được địa phương đặc biệt quan tâm, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài. Lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, giám sát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về lấn chiếm đất đai hoặc gây ô nhiễm môi trường. Những buổi ra quân vệ sinh đường làng ngõ xóm được tổ chức thường xuyên, rác thải được thu gom và xử lý đúng quy định, giữ cho không gian sống luôn xanh, sạch, đẹp. Sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường đã góp phần xây dựng một cộng đồng dân cư văn minh, bền vững.

Bên cạnh phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được đầu tư đúng mức, đảm bảo an sinh cho người dân. Các cơ sở y tế được duy trì, bổ sung, trang bị thêm thiết bị, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Vừa qua, chương trình tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí đã được tổ chức với tổng trị giá trên 34 triệu đồng, mang lại sự yên tâm cho các đối tượng chính sách và người nghèo. Những chính sách hỗ trợ người nghèo được thực hiện kịp thời, đầy đủ với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, tiêu biểu như việc trao tặng 12 suất quà nghĩa tình cho các hộ gia đình có công.

Nhờ sự chăm lo toàn diện, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm còn 2,5%, trong khi tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt tới 95%. Đặc biệt, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới và 34/34 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển.

Có thể thấy, bức tranh kinh tế - xã hội của xã Tây Cốc đang có nhiều chuyển biến tích cực. Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận của Nhân dân và cách làm linh hoạt, sáng tạo, địa phương đang từng bước khơi thông các nguồn lực, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Lê Hoàng