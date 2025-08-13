Tây Ninh hướng tới trung tâm nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu khu vực

Hiện nông sản Tây Ninh đã có mặt tại hơn 40 quốc gia, khẳng định chất lượng, uy tín và thương hiệu nông nghiệp của tỉnh trên thị trường quốc tế.

Ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Tây Ninh có diện tích tự nhiên hơn 8.536 km2, dân số hơn 3,25 triệu người.

Thời gian tới, tỉnh không chỉ chú trọng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ mà còn từng bước chuyển mình mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp, xác định đây là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Tây Ninh đang tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Với lợi thế diện tích đất nông nghiệp rộng lớn (khoảng 600 nghìn ha), Tây Ninh đang tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng cường chuyển giao khoa học – kỹ thuật vào sản xuất gắn với các cây trồng chủ lực như lúa, mãng cầu, chanh không hạt, cao su, thanh long, mía..., đồng thời phát triển chăn nuôi trang trại với quy mô lớn và nuôi trồng thủy sản theo hướng hiện đại.

Nông sản của tỉnh hiện đã có mặt tại hơn 40 thị trường quốc tế, khẳng định chất lượng, uy tín và thương hiệu nông nghiệp Tây Ninh.

Thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Tây Ninh đã xác định rõ định hướng chiến lược cho ngành nông nghiệp trong giai đoạn mới là hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ cao và thúc đẩy chuyển đổi số sâu rộng.

Mục tiêu trọng tâm là nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, xây dựng nền nông nghiệp xanh, thông minh và phát triển bền vững, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng yêu cầu của thị trường toàn cầu.

Tây Ninh cũng đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm nông nghiệp công nghệ cao tốp đầu của khu vực, nơi hội tụ của trí tuệ, công nghệ và mô hình nông nghiệp hiện đại, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế nông nghiệp – nông thôn.

Đ.T (Biên soạn theo nongnghiepmoitruong.vn)