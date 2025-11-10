Thái Lan bắt 4 trùm lừa đảo trực tuyến chạy từ Campuchia sang

{title}
Cảnh sát Thái Lan bắt 4 người Trung Quốc bị nghi là thành viên cấp cao trong đường dây lừa đảo trực tuyến tại Campuchia.
Cảnh sát Thái Lan hôm 9/11 đột kích một căn hộ chung cư ở Bangkok, bắt 4 công dân Trung Quốc gồm Xiahou Xin, 29 tuổi, Liu Ming, 28 tuổi, Li Lei, 22 tuổi và Zeng Lingquan, 21 tuổi. Bốn người này bị nghi là những đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo trực tuyến.
Cuộc đột kích diễn ra sau khi có thông tin một số công dân Trung Quốc, làm nhân sự cấp cao tại các ổ lừa đảo ở Campuchia, vừa trốn khỏi cuộc truy quét ở nước này và đang ẩn náu tại Bangkok.
Cảnh sát Thái Lan đột kích bắt 4 nghi phạm lừa đảo trực tuyến chạy từ Campuchia sang hôm 9/11. Ảnh: Thai Nation
Phó cảnh sát trưởng Bangkok, tướng Thiradej Thammasutee, trước đó triển khai các sĩ quan mật vụ cải trang thành thợ sửa chữa chung cư để theo dõi nghi phạm. Sau khi xác nhận nhóm người này có hành vi lừa đảo trực tuyến, các sĩ quan đã ập vào đột kích.
Tướng Jirapop Phuridej, người chỉ đạo cuộc điều tra, cho biết các nghi phạm sở hữu công nghệ AI tiên tiến, sử dụng ảnh chân dung tĩnh để tạo ra các video với khuôn mặt có thể quay đầu như người thật. Những video này dường như được sử dụng để vượt qua hệ thống bảo mật của các ngân hàng và sàn giao dịch, giúp kẻ lừa đảo rút tiền từ tài khoản của nạn nhân.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã tuyên bố sẽ không miễn trừ điều tra cho bất kỳ cá nhân nào, dù họ có sức ảnh hưởng hay địa vị chính trị ra sao, nếu liên quan đến tội phạm lừa đảo trực tuyến.
Ông Anutin cho biết Thái Lan đang hợp tác chặt chẽ với các nước ASEAN để tăng cường năng lực phòng chống tội phạm xuyên biên giới, coi cuộc chiến này là ưu tiên quốc gia và sẽ triển khai quyết liệt.
Nguồn vnexpress.net
