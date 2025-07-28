Thái Lan và Campuchia đạt thỏa thuận ngừng bắn

Thủ tướng Campuchia Hun Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã “bày tỏ lập trường và thiện chí hướng tới một lệnh ngừng bắn ngay lập tức”, Thủ tướng Malaysia Ibrahim Anwar cho biết.

Ngày 28/7, tại cuộc họp báo chung sau đàm phán, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết Thủ tướng Campuchia Hun Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã đồng ý ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện. Lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực từ sau nửa đêm 28/7.

Thủ tướng Malaysia Anwar tuyên bố: "lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện có hiệu lực từ nửa đêm nay. Đây là lệnh cuối cùng".

"Đây là bước quan trọng đầu tiên nhằm hướng tới giảm căng thẳng và khôi phục hòa bình, an ninh. Hai bên cũng đồng ý nối lại đối thoại trực tiếp ở cấp Thủ tướng, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng".

Hai bên cũng nhất trí khôi phục kênh liên lạc trực tiếp.

Thủ tướng Campuchia, Malaysia và Thái Lan bắt tay sau buổi họp báo (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, các chỉ huy quân đội Thái Lan và Campuchia sẽ có một “cuộc gặp không chính thức” vào lúc 7h ngày 29/7. Sau đó, một cuộc họp giữa các tùy viên quốc phòng do Chủ tịch ASEAN chủ trì sẽ được tổ chức vào ngày 4/8.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Campuchia Hun Manet gọi cuộc đàm phán là “một cuộc gặp rất thành công” và bày tỏ hy vọng sẽ chấm dứt giao tranh “ngay lập tức”. Ông cho biết, đã có khoảng 300.000 người phải sơ tán ở cả hai bên trong cuộc xung đột.

Nhà lãnh đạo Campuchia gửi lời cảm ơn tới Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính phủ Trung Quốc vì đã đóng vai trò trong tiến trình hòa giải. Ông cũng cảm ơn quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai vì sự tham gia mang tính xây dựng trong các cuộc đàm phán.

Thủ tướng Hun Manet bày tỏ tin tưởng rằng kết quả từ các cuộc đàm phán sẽ “mở ra nhiều cơ hội để hàng trăm nghìn người dân ở cả hai phía sớm trở lại cuộc sống bình thường”. Ông nhấn mạnh: “Đây là thời điểm để bắt đầu xây dựng lại lòng tin và sự tin cậy giữa Campuchia và Thái Lan trong thời gian tới”.

Về phần mình, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết, lệnh ngừng bắn đã được Thái Lan đàm phán “với thiện chí”, đồng thời khẳng định Thái Lan cam kết theo đuổi hòa bình.

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã bắt đầu cuộc đàm phán vào khoảng 15h15 ngày 28/7 tại tư dinh của Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia hiện giữ cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN. Cả Mỹ và Trung Quốc đều cử đại diện hỗ trợ tiến trình đàm phán.

Nguồn vov.vn