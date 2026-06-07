Thanh Ba quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Trong những tháng đầu năm 2026, xã Thanh Ba tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo kế hoạch, năm 2026, xã Thanh Ba được giao gần 56 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đến hết tháng 5, địa phương đã giải ngân trên 32 tỷ đồng, trong đó giải ngân vốn kéo dài đạt gần 16 tỷ đồng và giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đạt 16 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân đạt 29% kế hoạch vốn giao đầu năm và bằng 36% kế hoạch vốn do tỉnh giao.

Đơn vị thi công nỗ lực đẩy nhanh tiến độ công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước từ cầu Bạch (khu 3, thị trấn Thanh Ba cũ) đến khu 1 Đông Lĩnh.

Kết quả giải ngân đạt 36% kế hoạch vốn tỉnh giao thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Để đạt được kết quả này, xã đã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư; duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công và các cơ quan liên quan, bảo đảm công tác thanh toán, giải ngân diễn ra kịp thời, thông suốt.

Đồng chí Nguyễn Duy Hồng - Chủ tịch UBND xã Thanh Ba cho biết: Địa phương xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, xã thường xuyên rà soát từng công trình, từng hạng mục; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; đồng thời đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình.

Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án vẫn còn gặp một số khó khăn như vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục hồ sơ đầu tư; giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng biến động làm tăng chi phí thực hiện dự án; tình trạng khan hiếm cục bộ một số loại vật liệu như thép, xi măng, cát, đá xây dựng cùng với diễn biến thời tiết bất lợi và thiếu hụt lao động địa phương đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công một số công trình.

Nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2026, UBND xã Thanh Ba đã ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm.

Trước hết, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành; quán triệt nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan; xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành năm 2026. Đồng thời, phân công lãnh đạo phụ trách từng dự án, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện và giải ngân.

Cùng với đó, xã tổ chức rà soát toàn bộ các dự án, xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo tháng, quý; lập sơ đồ đường găng tiến độ đối với từng công trình, xác định rõ mốc thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng cá nhân phụ trách để kịp thời xử lý những điểm nghẽn phát sinh.

Địa phương cũng tập trung đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, đấu thầu, thi công, nghiệm thu và thanh toán; yêu cầu các nhà thầu cam kết tiến độ, bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị và vật tư phục vụ thi công; thực hiện nghiệm thu, thanh toán ngay đối với khối lượng hoàn thành, tránh dồn việc vào cuối năm.

Bên cạnh đó, xã thường xuyên rà soát tiến độ và khả năng giải ngân của từng dự án để kịp thời điều chỉnh, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng thực hiện tốt hơn; ưu tiên bố trí vốn cho các công trình chuyển tiếp, công trình hoàn thành và các dự án cấp bách.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường với chế độ báo cáo định kỳ, theo dõi sát tiến độ thực hiện từng dự án; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế và xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, gây chậm trễ trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Với quyết tâm chính trị cao cùng các giải pháp đồng bộ, xã Thanh Ba đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn.

Lệ Oanh