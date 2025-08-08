Thành lập 210 chốt kiểm dịch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tính đến 15h ngày 8/8, toàn tỉnh có 111 xã có ổ bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) chưa qua 21 ngày, không tăng so với ngày 6/8. Như vậy, tính đến nay, đã qua 2 ngày liên tiếp, toàn tỉnh không phát sinh ổ dịch mới.

Lũy kế đến nay, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 112 xã, phường (riêng xã Xuân Đài đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch bệnh mới). Tổng số hộ có lợn mắc bệnh trên 5.300 hộ; số lợn ốm, chết phải tiêu hủy lên đến trên 53.000 con; khối lượng tiêu hủy trên 3.180 tấn.

Tính đến nay, đã có 85 xã, phường trên toàn tỉnh công bố dịch, trong đó khu vực Hòa Bình cũ có 37 xã, phường; khu vực Phú Thọ cũ có 38 xã, phường; khu vực Vĩnh Phúc cũ có 10 xã.

Tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP ở xã Hoàng Cương

Để kiểm soát hoạt động vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn, các địa phương trên toàn tỉnh đã thành lập 210 chốt kiểm soát vận chuyển. Từ đó, việc vận chuyển gia súc, đặc biệt là lợn và các sản phẩm từ lợn được kiểm soát chặt chẽ, tình trạng vận chuyển lợn ốm, chết do DTLCP giảm rõ rệt.

Tính đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập 6 đoàn công tác và 8 tổ chuyên môn phụ trách khu vực, huy động 100% cán bộ chuyên môn chăn nuôi, thú y thuộc sở để trực tiếp hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời sử dụng 20.685 lít hóa chất khử trùng, trên 91 tấn vôi bột để khử trùng, tiêu độc cho trên 26.800 hộ, 53 chợ với tổng diện tích khử trùng trên 5,1 triệu m2.

Các lực lượng chức năng như Quân đội, Công an, Quản lý thị trường, Thú y... đã phối hợp chặt chẽ thực hiện kiểm tra và xử lý nghiêm nhiều vụ việc vi phạm như: Vận chuyển, giết mổ, vứt xác lợn ra môi trường. Các xã, phường có dịch đã tích cực vào cuộc trong xử lý ổ dịch, tổ chức tiêu hủy lợn bệnh, góp phần hạn chế nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm lây lan trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh DTLCP tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp với UBND các xã, phường tăng cường quản lý từ cấp cơ sở, giám sát chặt chẽ các hộ giết mổ nhỏ lẻ; cán bộ ở cơ sở phải nắm chắc, bám sát địa bàn để quản lý, kê khai. Các cấp ngành, đặc biệt là lực lượng công an vào cuộc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quy định phòng chống dịch, đặc biệt là hoạt động vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ lợn bị bệnh dịch, các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ.

Bên cạnh đó, việc tiêu hủy, vận chuyển ra chỗ tiêu hủy phải bảo đảm quy định; chú trọng các biện pháp phòng, chống hiệu quả như sử dụng vôi bột, hóa chất, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, vắc-xin phòng bệnh. Công tác tuyên truyền thực hiện phòng, chống DTLCP phải được nâng cao, tránh để dịch bệnh lại bùng phát trở lại.

Quân Lâm