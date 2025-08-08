Thành lập 210 chốt kiểm dịch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

{title}
{publish}
{head}
Theo báo cáo nhanh của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tính đến 15h ngày 8/8, toàn tỉnh có 111 xã có ổ bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) chưa qua 21 ngày, không tăng so với ngày 6/8. Như vậy, tính đến nay, đã qua 2 ngày liên tiếp, toàn tỉnh không phát sinh ổ dịch mới.
Lũy kế đến nay, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 112 xã, phường (riêng xã Xuân Đài đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch bệnh mới). Tổng số hộ có lợn mắc bệnh trên 5.300 hộ; số lợn ốm, chết phải tiêu hủy lên đến trên 53.000 con; khối lượng tiêu hủy trên 3.180 tấn.
Tính đến nay, đã có 85 xã, phường trên toàn tỉnh công bố dịch, trong đó khu vực Hòa Bình cũ có 37 xã, phường; khu vực Phú Thọ cũ có 38 xã, phường; khu vực Vĩnh Phúc cũ có 10 xã.
Tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP ở xã Hoàng Cương
Để kiểm soát hoạt động vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn, các địa phương trên toàn tỉnh đã thành lập 210 chốt kiểm soát vận chuyển. Từ đó, việc vận chuyển gia súc, đặc biệt là lợn và các sản phẩm từ lợn được kiểm soát chặt chẽ, tình trạng vận chuyển lợn ốm, chết do DTLCP giảm rõ rệt.
Tính đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập 6 đoàn công tác và 8 tổ chuyên môn phụ trách khu vực, huy động 100% cán bộ chuyên môn chăn nuôi, thú y thuộc sở để trực tiếp hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời sử dụng 20.685 lít hóa chất khử trùng, trên 91 tấn vôi bột để khử trùng, tiêu độc cho trên 26.800 hộ, 53 chợ với tổng diện tích khử trùng trên 5,1 triệu m2.
Các lực lượng chức năng như Quân đội, Công an, Quản lý thị trường, Thú y... đã phối hợp chặt chẽ thực hiện kiểm tra và xử lý nghiêm nhiều vụ việc vi phạm như: Vận chuyển, giết mổ, vứt xác lợn ra môi trường. Các xã, phường có dịch đã tích cực vào cuộc trong xử lý ổ dịch, tổ chức tiêu hủy lợn bệnh, góp phần hạn chế nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm lây lan trên địa bàn.
Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh DTLCP tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp với UBND các xã, phường tăng cường quản lý từ cấp cơ sở, giám sát chặt chẽ các hộ giết mổ nhỏ lẻ; cán bộ ở cơ sở phải nắm chắc, bám sát địa bàn để quản lý, kê khai. Các cấp ngành, đặc biệt là lực lượng công an vào cuộc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quy định phòng chống dịch, đặc biệt là hoạt động vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ lợn bị bệnh dịch, các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ.
Bên cạnh đó, việc tiêu hủy, vận chuyển ra chỗ tiêu hủy phải bảo đảm quy định; chú trọng các biện pháp phòng, chống hiệu quả như sử dụng vôi bột, hóa chất, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, vắc-xin phòng bệnh. Công tác tuyên truyền thực hiện phòng, chống DTLCP phải được nâng cao, tránh để dịch bệnh lại bùng phát trở lại.
Quân Lâm
baophutho.vn Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án quan trọng quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư.
baophutho.vn Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đề ra, Phú Thọ đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã...
baophutho.vn Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ gia tăng giá trị...
baophutho.vn Ngày 9/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF)...
baophutho.vn Theo báo cáo nhanh của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tính đến 15h ngày 9/8, toàn tỉnh có 111 xã có các ổ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi...
baophutho.vn Hơn chục năm trước, người dân xã Đồng Thịnh (huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cũ) nay là xã Yên Lập, không ai có thể tưởng tượng khu đầm lầy nước...
Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), cả nước có 80 công trình, dự án lớn được khởi công, khánh thành theo hình...
baophutho.vn Xác định phát triển công nghiệp là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giải quyết việc làm,...
baophutho.vn Xác định đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 là một trong những giải pháp ưu tiên, quan trọng nhất để thúc đẩy...
baophutho.vn Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Phú Thọ triển khai đồng thời 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG), bao gồm: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn...
baophutho.vn Sau sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Quy Đức mang theo nhiều dấu ấn của một vùng đất đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên,...