Thành lập Trung tâm Tim mạch – Đột quỵ – Điện quang can thiệp tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (xã Chí Đám) vừa công bố thành lập Trung tâm Tim mạch – Đột quỵ – Điện quang can thiệp. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển y tế chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ.

Lễ công bố thành lập Trung tâm Tim mạch – Đột quỵ – Điện quang can thiệp tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương

Trung tâm được trang bị hệ thống trang thiết bị chẩn đoán, can thiệp hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Khám, chẩn đoán, điều trị và can thiệp các bệnh lý tim mạch, thần kinh, u bướu, chấn thương và nhiều bệnh lý khác bằng máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA); cấp cứu 24/7 các ca bệnh tim mạch, đột quỵ não, chấn thương và bệnh lý mạch máu cấp tính. Triển khai các kỹ thuật chuyên sâu như: Nong mạch, đặt stent, lấy huyết khối, can thiệp nội mạch và ứng dụng kỹ thuật hình ảnh tiên tiến. Đồng thời tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác chuyên môn.

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương có hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao, tạo điều kiện triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương.

Việc thành lập Trung tâm Tim mạch – Đột quỵ – Điện quang can thiệp mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, giúp tiếp cận kịp thời các kỹ thuật chuyên sâu vốn chủ yếu triển khai tại tuyến Trung ương. Người bệnh sẽ được cấp cứu, điều trị ngay trong “thời gian vàng” đối với các tình huống cấp tính như nhồi máu cơ tim, đột quỵ não; đồng thời thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao tại địa phương, tiết kiệm chi phí và thời gian di chuyển.

Sự ra đời của Trung tâm không chỉ nâng cao năng lực cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, mà còn mang lại cơ hội sống, cơ hội hồi phục cho hàng nghìn người bệnh mỗi năm ngay tại địa phương.

Thành An