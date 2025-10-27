Thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 sau kiện toàn

Phát huy vai trò các khu vực kinh tế, đẩy mạnh liên kết vùng

2025-10-28 06:19:00 baophutho.vn Ông Lê Văn Trọng, phường Hòa Bình cho rằng, hiện nay, khu vực kinh tế Nhà nước cần tập trung vào các lĩnh vực then chốt, đảm bảo ổn định vĩ mô....

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ làm việc với Hội doanh nhân Việt Nam tại Úc

2025-10-27 15:20:00 baophutho.vn Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Úc, ngày 27/10 (giờ địa phương), Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ do đồng chí Vũ Việt Văn – Ủy viên Ban...

Khởi đầu ở Yên Thủy

2025-10-27 15:16:00 baophutho.vn Ba tháng trôi qua kể từ ngày Yên Thuỷ chính thức thành lập - dấu mốc hợp nhất của 3 vùng đất: Hàng Trạm, Lạc Thịnh và Phú Lai. Bộ máy chính...

Thường trực Tỉnh ủy họp cho ý kiến một số nội dung quan trọng

2025-10-27 14:03:00 baophutho.vn Ngày 27/10, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy, Thường trực Tỉnh ủy đã họp, nghe và cho ý kiến các vấn đề trọng tâm về công tác...

Bế giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và Lớp bồi dưỡng lý luận...

2025-10-27 09:36:00 baophutho.vn Sáng nay 27/10, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và Lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị dành cho...

Ngày 27/10, Quốc hội thảo luận các dự án luật liên quan lĩnh vực pháp luật

2025-10-27 06:28:00 Theo chương trình kỳ họp thứ 10, ngày 27/10 Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe và thảo luận các dự án luật.