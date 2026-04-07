“Thay da đổi thịt” trên hành trình vươn tới nông thôn mới nâng cao

Sau ngày sáp 1/7/2025, đến nay xã Tam Nông đã mang diện mạo mới, khang trang, tràn đầy sức sống. Sự cộng hưởng từ những vùng đất giàu truyền thống đã tạo nên động lực mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội để địa phương bứt phá. Với tinh thần đoàn kết, đồng thuận, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã đang tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu đưa Tam Nông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình.

Diện mạo trung tâm xã Tam Nông xanh, sạch, đẹp.

Năm 2025, mảnh đất Tam Nông đã chứng kiến những bước chuyển mình ấn tượng. Đời sống của người dân đã thực sự khởi sắc với con số thu nhập bình quân đầu người chạm mốc 58,6 triệu đồng/năm. Hơi thở của sự ấm no hiện hữu trong từng nếp nhà, trong tiếng cười giòn giã của trẻ thơ đến trường.

Sự hiện diện của Khu công nghiệp Trung Hà cùng 13 doanh nghiệp lớn nhỏ đang hoạt động nhộn nhịp đã trở thành “chiếc đòn bẩy” kinh tế quan trọng. Những dòng người hối hả đến công xưởng mỗi sáng, những chuyến xe chở hàng ngược xuôi đã mang về nguồn thu ngân sách ấn tượng lên tới 173 tỷ đồng, khẳng định vị thế của xã Tam Nông sau sáp nhập.

Tuy nhiên, hành trình vươn tới xã nông thôn mới nâng cao chưa bao giờ là bằng phẳng khi những yêu cầu về chất lượng cuộc sống ngày một khắt khe hơn, đặc biệt khi đối chiếu với những quy định mới tại Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 theo Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tam Nông vẫn còn nhiều trăn trở.

Qua rà soát, địa phương hiện mới đạt 6/10 tiêu chí với 40/47 chỉ tiêu đã hoàn thành. Dù đã có nền tảng vững chãi từ các xã cũ vốn là những “lá cờ đầu” trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, nhưng sự thay đổi của bộ tiêu chí mới với những đòi hỏi cao hơn về chiều sâu đã tạo nên những phép thử thực sự. Đây chính là lúc bản lĩnh của người đứng đầu và tinh thần đoàn kết của Nhân dân cần được phát huy hơn bao giờ hết để tháo gỡ những “nút thắt” còn tồn tại.

Một góc khu công nghiệp Trung Hà.

Trong năm 2026, xã tập trung hoàn thành ba chỉ tiêu còn nhiều thách thức, gồm: xây dựng mô hình thôn thông minh; nâng tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt trên 80%; triển khai lắp đặt hệ thống camera AI giám sát an ninh. Đây đều là những phần việc đòi hỏi nguồn kinh phí “nặng đô” và sự đồng thuận tuyệt đối của Nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Để giải bài toán kinh phí, xã đã linh hoạt huy động mọi nguồn lực, khơi thông dòng vốn đầu tư công hòa cùng nguồn lực xã hội hóa từ những tấm lòng hảo tâm và sự đóng góp của bà con. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh giúp mỗi người dân hiểu rằng xây dựng nông thôn mới chính là làm cho chính mình, để xóm làng thêm xanh, đời sống thêm an lành.

Về hạ tầng giao thông, những con đường đất đỏ bụi bặm ngày nào giờ đã lùi vào dĩ vãng, thay vào đó là những dải lụa bê tông, nhựa hóa phẳng lì, cong vút nối liền các thôn xóm với tỷ lệ đạt 92,8%. Đi trên những cung đường thông thoáng, lòng người không khỏi phơi phới trước cảnh quan “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Không dừng lại ở đó, hệ thống giáo dục và y tế cũng được chăm lo. Với 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, tiếng trống trường rộn rã mỗi sớm mai như thúc giục thế hệ trẻ vươn lên. Trạm y tế xã cũng được trang bị hiện đại, đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được chu đáo, vẹn toàn. Những trụ cột vững chắc này chính là bệ phóng để Tam Nông tự tin trên hành trình đổi mới.

Các em nhỏ tham gia trải nghiệm, dã ngoại tại HTX rau củ quả sạch Mạnh Liên, xã Tam Nông.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, một luồng sinh khí mới đang lan tỏa khắp các cánh đồng, bãi bồi. Tam Nông đã mạnh dạn chuyển dịch sang hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Những cánh đồng xanh mướt mải, những giàn dưa sai trĩu quả hay những vườn ổi sạch, ngọt thơm đã trở thành những sản phẩm OCOP mang đậm bản sắc quê hương.

Việc duy trì và phát triển các hợp tác xã kiểu mới như HTX Thượng Nông hay HTX Mạnh Liên chính là “chìa khóa vàng” để mở ra cánh cửa giàu mạnh cho kinh tế nông thôn. Nhờ sự liên kết chặt chẽ, người nông dân không còn phải lo cảnh “được mùa mất giá”, thay vào đó là sự tự tin khẳng định thương hiệu trên thị trường.

"Vạn sự khởi đầu nan”, với quyết tâm chính trị cao, xã Tam Nông đề ra một lộ trình bài bản và chắc chắn. Mục tiêu trong năm 2026 là hoàn thành dứt điểm các tiêu chí còn dang dở và đến năm 2027 sẽ chính thức đón bằng công nhận xã nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030. Để đạt được đích đến ấy, bên cạnh sự tiếp sức của cấp trên, yếu tố quyết định chính là sự đoàn kết, “trên dưới một lòng” của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Mỗi mấc thang tiến lên đều thấm đẫm mồ hôi và sự kỳ vọng về một cuộc sống đủ đầy, văn minh hơn trên mảnh đất quê hương.

Với những kết quả đã đạt được cùng quyết tâm chính trị cao, cách làm linh hoạt, sáng tạo, Tam Nông đang từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn. Một diện mạo nông thôn mới nâng cao, hiện đại, văn minh, giàu bản sắc đang dần hiện hữu, góp phần tạo nên điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Lê Hoàng