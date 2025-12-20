Thầy giáo trẻ tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học

Vượt qua hơn 7.700 sản phẩm đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, “Giải pháp ứng dụng AI trong dạy học môn Toán lớp 2 qua ứng dụng Toán 2 – Vui học mỗi ngày” của thầy Nguyễn Huy Tuấn, Trường Tiểu học Đồng Tiến, xã Đạo Trù đã xuất sắc giành 1 trong 5 giải Nhất toàn quốc tại cuộc thi “Sản phẩm tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục” năm 2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, góp phần đưa Phú Thọ xếp thứ 2 toàn quốc, chỉ sau TP Hồ Chí Minh.

Thầy Nguyễn Huy Tuấn (thứ hai từ trái sang) - một trong 5 giáo viên toàn quốc đạt Giải Nhất toàn quốc tại cuộc thi “Sản phẩm tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục” năm 2025

Thầy giáo Nguyễn Huy Tuấn là giáo viên trẻ của Trường Tiểu học Đồng Tiến, xã Đạo Trù - ngôi trường có hơn 90% học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn gặp khó khăn. Trong quá trình giảng dạy thầy Tuấn nhận thấy rằng học sinh tiểu học luôn coi môn toán là môn học khô khan, khó hiểu và rất thụ động khi làm bài tập. Đối với giáo viên thì khá vất vả, mất nhiều thời gian cho việc chấm chữa bài và thống kê kết quả học tập của học sinh; phụ huynh học sinh thì không biết bắt đầu từ đâu để hướng dẫn con học tập hiệu quả.

Từ thực tế đó, thầy đã luôn suy nghĩ, trăm trở làm thế nào để giúp các em học tốt, cần làm gì và làm ntn để tạo ra công cụ hỗ trợ 24/7 vừa thông minh, an toàn giúp các em say mê học tập. Sau một thời gian nghiên cứu, thầy Tuấn đã nảy sinh ý tưởng và xây dựng thành công ứng dụng “Toán 2 – Vui học mỗi ngày”.

Chia sẻ về ứng dụng “Toán 2 – Vui học mỗi ngày” thầy giáo Nguyễn Huy Tuấn cho biết: Ứng dụng này được nghiên cứu xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cùng với hệ thống ngân hàng câu hỏi bám sát chương trình sách giáo khoa Toán 2- Bộ sách Kết nối tri thức vào cuộc sống, gồm có 15 chủ đề.

Linh hồn tạo nên thành công của ứng dụng chính là trợ lý ảo AI Thỏ Ngọc đồng hành, bám sát, hỗ trợ, mang đến cơ hội học tập công bằng và chất lượng nhất cho mọi học sinh. Không đơn giản chỉ có sự tương tác đơn thuần trong ứng dụng được cấu hình dựa trên sức khỏe của học sinh. Hệ thống ngân hàng câu hỏi và kết quả học tập của học sinh được lưu trữ trên Ghogle sheet. Mỗi bài học trong ứng dụng được xây dựng với 20 câu hỏi được lấy ngẫu nhiên từ ngân hàng đề để giúp các em học linh hoạt. Để duy trì sự bền bỉ cho các em, hệ thống trò chơi hóa từ các thẻ bài vinh danh, giúp học sinh hứng thú, say mê, nỗ lực hơn để khẳng định bản thân mình”.

Thầy giáo Nguyễn Huy Tuấn tại gian hàng trưng bày sản phẩm ứng dụng “Toán 2 - Vui học mỗi ngày” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhờ thiết kế giao diện và chức năng trải nghiệm người dùng kèm theo các biểu tượng icon, hướng dẫn chi tiết bằng video, Ứng dụng “Toán 2 – Vui học mỗi ngày” đã giúp học sinh học tập mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị, tạo sự hứng thú, vui vẻ học tập. Giáo viên và phụ huynh có thể dễ dàng theo dõi kết quả học tập của học sinh một cách dễ dàng, mà không phải gồng mình lên chấm chữa bài vì trong phần mềm trợ lý Thỏ Ngọc đã thống kê kết quả học tập của từng học sinh và đáng giá phần nào tốt, phần nào chưa tốt để hỗ trợ, giúp đỡ các em trong học tập tốt hơn.

Thầy giáo Nguyễn Huy Tuấn hướng dẫn học sinh làm bài tập trên ứng dụng " Toán 2 - Vui học mỗi ngày

Đồng thời, để bảo vệ các em trước những mặt trái của công nghệ, ứng dụng Toán 2 – Vui học mỗi ngày cũng xây dựng “Lá chắn kép” vững chắc đó chính là Sức khỏe số và Đạo đức số với cấu hình thời gian học 15-30-45-60 phút, khi hết thời gian sẽ có thông báo Giải lao – Hết giờ trên màn hình và tự động khóa màn hình không cho học tiếp để bảo vệ sức khỏe các em. Rèn cho các em thói quen sử dụng công nghệ điều độ văn minh ngay từ nhỏ.

Với sự hỗ trợ của AI Thỏ Ngọc thông minh – Thấu hiểu – An toàn, ứng dụng “Toán 2 – Vui học mỗi ngày” của thầy Nguyễn Huy Tuấn được triển khai hoàn toàn miễn phí nhằm lan tỏa giúp các thầy cô triển khai mạnh mẽ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ chính trị, phát triển con người toàn diện, hướng tới mục tiêu giáo dục Việt Nam sánh ngang các nước tiên tiến. Đồng thời, khẳng định sự chủ động, sáng tạo, thích ứng của đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh trong việc làm chủ, biến công nghệ là công cụ hữu ích trong việc giảng dạy, tạo nên những bài học sinh động, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của tỉnh ngày càng đi lên.

Thu Hoài