Thẻ đỏ tai hại, Barca bị loại cay đắng tại Champions League

Dù đánh bại Atletico Madrid 2-1 ở lượt về, Barcelona vẫn cay đắng bị loại khỏi Champions League khi thua 2-3 sau hai lượt trận, nhường vé bán kết cho đối thủ.

Yamal đã có một ngày thi đấu đầy cố gắng (Ảnh: Romano).

Rạng sáng 15/4 (giờ Việt Nam), Barcelona có chuyến làm khách đầy thử thách trên sân của Atletico Madrid, trong khuôn khổ tứ kết lượt về UEFA Champions League 2025/26.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Barcelona nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 4. Tài năng trẻ Lamine Yamal tận dụng sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà để dễ dàng đưa bóng vào lưới, thắp lên hy vọng lội ngược dòng cho đội khách. Thế trận sau đó hoàn toàn thuộc về Barca khi họ liên tục tổ chức các pha phối hợp mạch lạc.

Phút 24, Ferran Torres nhân đôi cách biệt cho đội bóng xứ Catalan sau pha kiến tạo thuận lợi của Dani Olmo, giúp Barca tạm dẫn 2-0. Với lợi thế này, đoàn quân của HLV Hansi Flick cân bằng tổng tỷ số sau hai lượt trận, đẩy Atletico Madrid vào thế khó.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 31 khi Ademola Lookman ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội chủ nhà sau một pha dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm. Bàn thắng này không chỉ giúp Atletico lấy lại tinh thần mà còn đưa họ trở lại thế dẫn trước về tổng tỷ số.

Hiệp hai diễn ra căng thẳng với nhiều pha ăn miếng trả miếng. Barcelona tưởng chừng đã nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 55, nhưng bàn thắng của Ferran Torres không được công nhận do lỗi việt vị sau khi VAR vào cuộc.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút 79 khi Eric Garcia bên phía Barca nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng từ sau, khiến đội khách phải chơi thiếu người trong những phút cuối trận. Dù rất nỗ lực trong khoảng thời gian bù giờ với hàng loạt cơ hội từ Robert Lewandowski hay Ronald Araujo, Barcelona vẫn không thể ghi thêm bàn thắng.

Chung cuộc, Barcelona giành chiến thắng 2-1 ở trận lượt về, nhưng Atletico Madrid mới là đội đi tiếp với tổng tỷ số 3-2. Đại diện thủ đô Tây Ban Nha chính thức ghi tên mình vào bán kết Champions League mùa này, trong khi Barca ngậm ngùi dừng bước sau màn trình diễn đầy tiếc nuối.

