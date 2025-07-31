Thêm bước tiến giúp con người có thể lập căn cứ trên Mặt Trăng

{title}
Nghiên cứu mới được xem là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển đưa con người lên các căn cứ trên Mặt Trăng mà các nhà khoa học hướng đến.
Mặc dù việc vận chuyển nước từ Trái Đất lên Mặt Trăng có thể tốn kém lên tới 83.000 USD cho khoảng 3,78 lít nước, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã công bố một nghiên cứu đầy hứa hẹn nhằm mang lại khả năng tạo ra nước từ bụi Mặt Trăng.
Thế giới đang tiến gần hơn đến việc xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng.
Lu Wang, một nhà nghiên cứu tại Đại học Trung văn Hương Cảng (Hồng Kông), cho biết: “Chúng tôi chưa bao giờ hình dung hết được phép màu mà đất Mặt Trăng sở hữu. Thành công rõ rệt của phương pháp tích hợp này có thể nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm chi phí cũng như độ phức tạp trong việc phát triển cơ sở hạ tầng”.
Nghiên cứu cho thấy nước có thể được khai thác từ bụi Mặt Trăng, điều này đã được xác nhận qua các mẫu đất thu thập từ sứ mệnh Hằng Nga-5. Trước đây, các phương pháp chiết xuất nước từ đất Mặt Trăng thường tốn nhiều năng lượng và phức tạp. Tuy nhiên, công nghệ mới này không chỉ cho phép khai thác nước mà còn sản xuất khí carbon monoxide và hydro, từ đó có thể được sử dụng làm nhiên liệu, thậm chí là oxy, nhằm giúp các phi hành gia có thể thở trên Mặt Trăng.
Mặc dù đã đạt được những thành công trong phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng môi trường khắc nghiệt trên Mặt Trăng có thể gây khó khăn cho việc áp dụng công nghệ này. Vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu và thử nghiệm để đảm bảo tính khả thi của hệ thống tạo nước này. Tuy nhiên, đây được xem là bước đầu tiên quan trọng trong việc hiện thực hóa các kế hoạch định cư trên Mặt Trăng, đặc biệt là các căn cứ mà NASA dự định xây dựng vào năm 2040.
Nguồn vov.vn
