Thêm phim kinh dị Việt khai thác truyền thuyết dân gian

Sức hút của dòng phim kinh dị này với khán giả được thể hiện qua nhiều bộ phim doanh thu trăm tỷ. Dịp hè 2026, Ma xó - phim mới của đạo diễn Phan Bá Hỷ dự kiến ra mắt.

Đoạn giới thiệu đầu tiên (first look) của phim Ma xó có hình ảnh ngôi nhà miền quê chìm trong biển lửa, gợi cảm giác về một biến cố lớn trong quá khứ. Từ đó, đoạn first look chuyển sang chuỗi hình ảnh nghi lễ với bát gạo, nến, nhang – những vật dụng quen thuộc trong đời sống tâm linh dân gian được đặt trong không gian tĩnh lặng, dần tạo nên cảm giác bất an.

Cùng lúc, dòng chữ “Có những nghi lễ không nên thực hiện” xuất hiện như một lời cảnh báo, đồng thời gợi mở về những lựa chọn đầy rủi ro mà nhân vật sẽ phải đối diện. Bàn thờ cũng được sắp đặt theo cấu trúc ngũ hành, với gạo tượng trưng cho Kim, nhang đại diện cho Mộc, nước thuộc Thủy, đèn dầu đang cháy tượng trưng cho Hỏa, và bàn thờ đặt dưới đất đại diện cho Thổ. Sự hiện diện đầy đủ của 5 yếu tố này cho thấy nghi lễ được thực hiện có chủ đích, mở ra một không gian tâm linh giàu tính huyền bí. Đây chính là những yếu tố được xây dựng dựa trên 4 yếu tố cốt lõi của nghi lễ dân gian gồm: Ấn, Chú, Lễ và Kết.

Phim Ma xó khai thác truyền thuyết dân gian nhưng đằng sau đó là những câu chuyện chân thực về cuộc sống. Ảnh: ĐPCC

Đại diện nhà sản xuất cho biết: “Nhóm làm phim đã tiến hành nghiên cứu các truyền thuyết, nghi lễ và quan niệm tâm linh lưu truyền lâu đời trong đời sống người Việt, đặc biệt tại khu vực Nam Bộ. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một thế giới điện ảnh có nền tảng văn hóa rõ ràng, được tiếp cận bằng sự tôn trọng, chắt lọc và trách nhiệm, thay vì khai thác yếu tố tâm linh như một công cụ gây giật gân”.

Lựa chọn chất liệu truyền thuyết và những câu chuyện lưu truyền trong dân gian, Ma xó tiếp cận đề tài kinh dị từ góc nhìn đời sống, phản ánh những bi kịch gia đình, sự bế tắc, bất lực và tuyệt vọng của con người khi bị đẩy đến đường cùng.

Hiện tại, phim đang trong giai đoạn hậu kỳ, danh tính dàn diễn viên vẫn được giữ kín và dự kiến sẽ khởi chiếu trên toàn quốc vào tháng 6/2026.

Theo vtv.vn


2026-04-03 12:11:00

Phòng vé vừa lập kỷ lục quý I với hơn 1.109 tỷ đồng, điện ảnh Việt đã bước vào "đại chiến" tháng 4 với gần 10 tác phẩm ra rạp, cạnh tranh trực diện từng suất chiếu và khán giả....

