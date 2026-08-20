Thi tìm hiểu mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số

Mất cân bằng giới tính khi sinh đang là thách thức lớn đối với công tác dân số tại Việt Nam. Tình trạng này xuất phát từ định kiến giới kéo dài, sự lạm dụng khoa học công nghệ trong lựa chọn giới tính thai nhi, để lại nhiều hệ lụy lâu dài về mặt xã hội, gia đình và nhân khẩu học.

Thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số

Theo Cục Dân số, Bộ Y tế, mất cân bằng giới tính khi sinh dẫn đến tình trạng thừa nam thiếu nữ trong tương lai, không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của cá nhân, gia đình, dòng tộc mà còn ảnh hưởng tiêu cực đối với dân tộc và sự phát triển bền vững của đất nước.

Mặc dù, tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, nhưng tỷ số giới tính khi sinh có xu hướng biến động qua các năm (có thời điểm tăng, có thời điểm giảm) và luôn duy trì ở mức cao trên 111 bé trai/100 bé gái sinh ra sống, thậm chí có thời điểm đạt mức rất cao 114,8 bé trai/100 bé gái sinh ra sống vào năm 2018.

Xét tổng thể giai đoạn 2016-2025, tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh đã được kiểm soát theo hướng giảm dần (năm 2016, tỷ số này là 112,2 bé trai/100 bé gái sinh ra sống; đến năm 2025 giảm còn 110 bé trai/100 bé gái sinh ra sống). Cục Dân số nhận định, kết quả này có thể mới phản ánh xu hướng tích cực ban đầu và chưa thực sự vững chắc, cần tiếp tục giám sát chặt chẽ.

Nhằm cung cấp kiến thức về mất cân bằng giới tính khi sinh, thúc đẩy bình đẳng giới, tôn vinh giá trị của trẻ em gái, phụ nữ và kêu gọi hành động chung tay của cả cộng đồng, nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tạo diễn đàn trực tuyến sôi nổi để cộng đồng cùng chia sẻ góc nhìn, câu chuyện thực tế, mô hình sáng tạo và đề xuất các sáng kiến, giải pháp thiết thực nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, thúc đẩy bình đẳng giới, Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số hưởng ứng ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10)”.

Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên trang thông tin điện tử Cục Dân số từ ngày 20/8/2026 đến ngày 20/9/2026.

Nội dung cuộc thi gồm 2 phần thi, phần thi trắc nghiệm tìm hiểu kiến thức cơ bản về mất cân bằng giới tính khi sinh và phần thi tự luận. Người dự thi chọn một trong các chủ đề để chia sẻ như: cảm nghĩ, góc nhìn hoặc câu chuyện có thật về vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, về giá trị của trẻ em gái, phụ nữ; mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong vận động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; giải pháp thực hiện giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Theo Ban Tổ chức, cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải tập thể trị giá trị giá 8.000.000 đồng; 1 giải nhất trị giá 7.000.000 đồng; 1 giải nhì trị giá 4.000.000 đồng; 3 giải ba trị giá 2.000.000 đồng/giải; 4 giải khuyến khích trị giá 1.000.000 đồng/giải và 1 giải “Bài viết truyền cảm hứng” trị giá 4.000.000 đồng.

Theo baochinhphu.vn