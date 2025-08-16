Thị trường sách giáo khoa và đồ dùng học tập trước thềm năm học mới

Năm học mới 2025–2026 cận kề, thị trường sách giáo khoa (SGK) và đồ dùng học tập càng trở nên sôi động. Các nhà sách, cửa hàng bán lẻ đã nhập về số lượng lớn hàng hóa với mẫu mã đa dạng, phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao của phụ huynh và học sinh.

Nhân viên cửa hàng sách của Công ty Cổ phần Phát hành sách Phú Thọ tư vấn cho các em học sinh lựa chọn mẫu vở phù hợp, giá cả hợp lý.

Các hiệu sách lớn Văn Lang, Công Đoàn, ZoZo, Hadosa, cửa hàng sách của Công ty Cổ phần Phát hành sách Phú Thọ... những ngày này luôn có đông khách hàng đến tìm mua sách, đồ dùng học tập.

Tại cửa hàng sách của Công ty Cổ phần Phát hành sách Phú Thọ, vừa tìm hiểu bộ sách tham khảo cho cậu con trai vào lớp 10, anh Đỗ Văn Hậu ở xã Sơn Đông vừa chia sẻ: Con trai tôi năm nay bước vào lớp 10, năm học quan trọng tạo nền tảng kiến thức để cháu học THPT và chuẩn bị thi đại học nên hôm nay tôi đã dẫn cháu đi tìm mua các loại sách tham khảo... Hai bố con đã chọn mua đủ SGK, sách bài tập. Nhìn chung, năm nay có khá nhiều sách tham khảo để các cháu bổ sung nâng cao kiến thức, bên cạnh đó thiết bị, đồ dùng học tập đa dạng với nhiều mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý...

Để thuận tiện cho phụ huynh và các em học sinh tìm kiếm, chọn lựa sản phẩm, nhiều cửa hàng, nhà sách đã bố trí, sắp xếp lại gian hàng theo từng chủng loại, khối lớp khác nhau, từ SGK, sách bổ trợ kiến thức, sách tham khảo, nâng cao,... cho đến các loại đồ dùng học tập. Trong quá trình mua hàng, nhân viên sẽ tư vấn, hỗ trợ thông tin sản phẩm để khách hàng lựa chọn đồ dùng học tập cho con đúng mục đích, phù hợp với từng độ tuổi.

Học sinh lựa chọn sản phẩm đồ dùng học tập phù hợp với nhu cầu sử dụng.

So với mọi năm, giá các loại sách, đồ dùng học tập năm nay không có nhiều biến động. Cụ thể, giá một bộ SGK tiểu học dao động từ khoảng 400.000-700.000 đồng/bộ; SGK cấp THCS và THPT từ khoảng 500.000 đồng đến hơn 900.000 đồng/bộ (giá bao gồm sách bài tập, sách tham khảo, sách Tiếng Anh). Các loại vở viết dao động từ 7.000-15.000 đồng/cuốn; bút chì, bút bi từ 3.000-10.000 đồng/cây; bút dạ, bút xóa, thước kẻ từ 8.000-25.000 đồng/cây. Cặp sách học sinh có giá từ 150.000-400.000 đồng...

Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Giám đốc Công ty Cổ phần Phát hành sách Phú Thọ cho biết: Ngay từ đầu tháng 5, công ty đã khảo sát, lập kế hoạch, chủ động nhập một lượng lớn các loại sách tham khảo, sách nâng cao và các loại văn phòng phẩm như giấy, vở, bút viết, bảng, phấn, cặp sách... để phục vụ nhu cầu của học sinh đầu năm học mới. Đặc biệt, phần lớn hàng hóa được nhà sách ưu tiên lựa chọn là sản phẩm trong nước đến từ các thương hiệu uy tín như Bãi Bằng, Hồng Hà, Thiên Long, Hải Tiến... nhằm đáp ứng tốt thị hiếu và nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng...

Năm nay, do được tư vấn trước nhiều phụ huynh có xu hướng mua sắm sớm nhằm tránh tình trạng quá tải vào sát ngày tựu trường. Lượng khách tăng cao nhất vào cuối tuần và khung giờ chiều tối. Ngoài việc chọn mua trọn bộ SGK, không ít người tìm theo danh mục sách lẻ do nhà trường cung cấp, có bổ sung thêm sách tham khảo theo chuyên đề, sách bài tập để hỗ trợ con em học tập hiệu quả hơn.

Thời điểm này, các cửa hàng, hiệu sách lượng khách hàng tới mua sắm sách giáo khoa và đồ dùng học tập tăng cao.

Không chỉ SGK, thị trường đồ dùng học tập năm nay cũng phong phú hơn. Ngoài những mặt hàng truyền thống như: Vở kẻ ngang, vở ô ly, bút bi, thước kẻ..., các cửa hàng trưng bày hàng loạt mẫu ba lô chống gù, bảng học thông minh, bộ dụng cụ STEM mini cho học sinh tiểu học và THCS, đồng phục..., giá cả dao động rộng, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng. Phần lớn các mặt hàng văn phòng phẩm, đồ dùng học tập bày bán đều là hàng trong nước, đặc biệt có nhiều sản phẩm là hàng Việt Nam chất lượng cao của các thương hiệu lớn.

Đang lựa chọn sách và đồ dùng học tập, chị Nguyễn Thị Thơm ở phường Thanh Miếu cho biết: Năm nay, con tôi vào lớp 6. Mua sách và đồ dùng học tập cho con, tôi thấy giá sách và đồ dùng học tập năm nay không tăng giá mấy, khá hợp lý và đa dạng về chủng loại. Tôi thường chọn mua tại các cửa hàng sách uy tín để tránh hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc, ảnh hưởng chất lượng học tập của con...

Bên cạnh việc mua sắm trực tiếp tại các nhà sách, không ít phụ huynh và học sinh lựa chọn hình thức đặt hàng trực tuyến qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử nhờ sự tiện lợi và giá cả cạnh tranh.

Năm học mới đã đến gần, sách vở và các đồ dùng học tập là hành trang không thể thiếu để các em đến trường. Hiện nay tại các cửa hàng, hiệu sách đều nhập hàng với số lượng dồi dào, đa dạng về mẫu mã giúp các bậc phụ huynh có thể dễ dàng lựa chọn.

Linh Nguyễn