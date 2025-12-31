Công an xã Lâm Thao triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 31/12, Công an xã Lâm Thao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025.

Năm 2025, Công an xã Lâm Thao đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị nội bộ, an toàn giao thông, an ninh trật tự, góp phần ổn định tình hình, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Công an xã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, các đơn vị có liên quan nắm chắc tình hình, diễn biến, tư tưởng; tham mưu giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, vấn đề phức tạp phát sinh; rà soát, tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, nhất là lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng, không để bị động, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”.

Lãnh đạo xã Lâm Thao tặng hoa chúc mừng những thành tích của Công an xã Lâm Thao.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được thực hiện có hiệu quả. Công an xã Lâm Thao đã tập trung lực lượng, thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn át tội phạm, tăng cường tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, phát hiện, xưt lý các trường hợp vi phạm. Đồng thời quán triệt, thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm... Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được duy trì và hoạt động có hiệu quả, lực lượng an ninh trật tự cơ sở có tinh thần trách nhiệm, hoạt động tích cực, hỗ trợ công an xã thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở...

Năm 2026, Công an xã Lâm Thao tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tôi phạm. Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào Dân vận khéo... Đẩy mạnh cải cách hành chính trong các mặt công tác công an, ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn công tác, nhất là trong công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an ninh, trật tự theo hướng công khai, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức và công dân... Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an xã Lâm Thao giữ gìn đoàn kết nội bộ, quan hệ mật thiết với các ban, ngành, đoàn thể, nâng cao trách nhiệm, sẵn sàng phục vụ Nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng Nhân dân.

Nhân dịp nay, Công an xã Lâm Thao đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2025.

Lê Hoàng