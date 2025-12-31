Cảnh báo lừa đảo trong giao dịch bất động sản:

Những cạm bẫy không mới, nhưng ngày càng tinh vi

Thời gian gần đây, cùng với những biến động mạnh của thị trường bất động sản (BĐS), tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mua bán, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) có chiều hướng gia tăng, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Khi niềm tin bị đặt nhầm chỗ

Ngày 24/12/2025, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Anh (SN 1995), trú tại xã Tân Hợp, tỉnh Nghệ An về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, trong quá trình kinh doanh mua bán BĐS, do nợ tiền của nhiều người, Nguyễn Văn Anh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng cách đưa ra các thông tin gian dối, dụ dỗ người khác cho vay tiền, góp vốn đầu tư hoặc giao tài sản cho mình quản lý. Bằng thủ đoạn này, từ năm 2020 đến năm 2022, Nguyễn Văn Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 5,9 tỷ đồng của 5 bị hại. Các hình thức được bị cáo sử dụng, như: vẽ ra các thửa đất “đầu tư chung”, cam kết lợi nhuận cao, che giấu tình trạng pháp lý hoặc tạo niềm tin bằng các giao dịch ban đầu, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền và sử dụng cho mục đích cá nhân. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài, đến tháng 6/2025 mới bị bắt giữ.

Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 6 tỷ đồng thông qua giao dịch bất động sản, Nguyễn Văn Anh bị Tòa án Nhân dân tỉnh xử phạt 14 năm tù.

Không chỉ dừng lại ở vụ án trên, trước đó ngày 2/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã đấu tranh, làm rõ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đặc biệt lớn, với số tiền khoảng 17 tỷ đồng, do Bùi Thị Thanh Tuyến (SN 1985), trú tại Tổ 13, phường Hòa Bình thực hiện. Vụ việc được phát hiện từ đơn trình báo của chị Bùi Thị Thanh H. trú tại phường Thống Nhất. Theo nội dung tố cáo, Tuyến kêu gọi chị H. góp vốn đầu tư BĐS theo hình thức “mua chung, bán lại kiếm lời”, cam kết chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn. Tuy nhiên, sau khi nhận 202 triệu đồng, Tuyến không thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán nào mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền để sử dụng cá nhân. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tỉnh xác định từ tháng 5/2023 đến nay, bằng thủ đoạn gian dối, Bùi Thị Thanh Tuyến đã chiếm đoạt tài sản của 12 công dân khác nhau, với tổng số tiền huy động và chiếm đoạt khoảng 17 tỷ đồng. Đối tượng thường khoe nắm trong tay nguồn hàng BĐS giá rẻ. Tuy nhiên, quá trình điều tra lực lượng chức năng đã xác định các dự án do Tuyến đưa ra đều không có địa chỉ cụ thể, hồ sơ pháp lý không rõ ràng. Để tạo lòng tin, ban đầu Tuyến chi trả tiền “lợi nhuận” đúng hẹn, sau đó tiếp tục mời gọi góp thêm vốn, rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền của người tham gia góp vốn. Ngoài ra, đối tượng còn giả mạo hồ sơ, giấy tờ đất đai, tự giới thiệu có khả năng làm nhanh các thủ tục đăng ký, chỉnh lý biến động giấy chứng nhận QSDĐ. Nhiều người nhẹ dạ đã giao cả giấy tờ gốc, tạo điều kiện để Tuyến làm giả hợp đồng ủy quyền, giấy chuyển nhượng, đặt cọc... sử dụng vào các mục đích bất hợp pháp.

Thủ đoạn tinh vi, khó phát hiện

Theo thượng tá Đinh Văn Nghĩa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh: Các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua giao dịch BĐS không phải là hiện tượng mới. Thời gian qua, lực lượng Công an đã tiếp nhận, thụ lý nhiều vụ việc tương tự, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Điển hình như vụ chị Trần Thị P.T trú tại xã Lương Sơn bị đối tượng Bùi Thị Thiệp làm giả giấy tờ, hợp đồng mua bán đất để chiếm đoạt 350 triệu đồng. Ngoài ra, từ nguồn tin tố giác của quần chúng Nhân dân và các văn phòng công chứng, lực lượng Công an còn phát hiện nhiều đối tượng sử dụng Giấy chứng nhận QSDĐ giả để giao dịch mua bán, vay vốn, chuyển nhượng nhằm chiếm đoạt tài sản. Đáng lo ngại, theo cơ quan chức năng, các đối tượng hiện nay thường thuê làm giả Giấy Chứng nhận QSDĐ bằng phương pháp in phun màu, chữ ký nhái rất giống giấy tờ thật. Thậm chí, các thông tin về số lô, số thửa, diện tích đất trên giấy tờ giả còn trùng khớp với hồ sơ thật, khiến người dân và cả cơ quan chức năng địa phương khó phát hiện.

Cơ quan chức năng khuyến cáo khi người dân thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng Quyền sử dụng đất cần kiểm tra kỹ hồ sơ pháp lý, xác minh thông tin rõ ràng.

Thượng tá Đinh Văn Nghĩa cho biết thêm: lợi dụng việc giá đất gia tăng, nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT. Để phòng ngừa, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, ý thức cảnh giác của người dân đóng vai trò quan trọng. Khi tham gia giao dịch BĐS, người dân cần kiểm tra kỹ hồ sơ pháp lý, xác minh thông tin qua cơ quan chức năng, chính quyền địa phương; không giao giấy tờ gốc, không chuyển tiền khi chưa bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn hoặc giấy tờ có dấu hiệu làm giả, cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương và lực lượng Công an để phối hợp xử lý, ngăn chặn hậu quả.

