Thiết lập “vành đai an toàn bay” tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột

Trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dịp lễ Tết sắp đến, yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh hàng không được đặt ra ở mức cao nhất.

Tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, “vành đai an toàn bay” không chỉ được thiết lập bằng quy trình, công nghệ mà còn bằng ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư vùng phụ cận.

“Vành đai cứng” phía sau mỗi chuyến bay

Ít ai biết rằng, để mỗi chuyến bay cất - hạ cánh an toàn là cả một chuỗi công việc thầm lặng, tỉ mỉ và nghiêm ngặt, được duy trì liên tục suốt ngày đêm.

Tại khu bay, lực lượng kỹ thuật và an ninh hàng không thực hiện chế độ tuần tra, kiểm soát nghiêm ngặt. Từng mảnh vật ngoại lai (FOD) như đinh, ốc vít, mảnh kim loại, thậm chí mũ nón rơi vãi đều được thu gom kịp thời. Chim và động vật hoang dã xâm nhập khu vực đường cất - hạ cánh được xua đuổi theo đúng quy trình. Những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ ấy, nếu bị bỏ sót, có thể trở thành mối nguy hiểm khôn lường khi bị hút vào động cơ tàu bay.

Lực lượng và phương tiện chữa cháy luôn sẵn sàng đề phòng mọi tình huống xấu về hỏa hoạn tại sân bay.

Theo ông Lương Việt Bắc, Phó Giám đốc Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, đơn vị luôn quán triệt nguyên tắc “không đánh đổi an toàn, an ninh hàng không với bất cứ lý do gì”. Trong năm 2024 và tiếp tục trong cao điểm năm 2025 - 2026, cảng đã phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Trung, Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị liên quan tổ chức nhiều đợt tuyên truyền tại các địa bàn giáp ranh sân bay, nội dung tập trung vào việc không xâm nhập trái phép khu vực cảng, không thả diều, không sử dụng thiết bị bay không người lái, không chiếu tia laser hay đốt pháo hoa gây uy hiếp an toàn bay.

Song song với tuyên truyền là rà soát, loại trừ các nguy cơ tiềm ẩn, bảo đảm không có bất kỳ phương tiện, vật thể nguy hiểm nào có thể lọt vào khu vực sân bay. Hệ thống hạ tầng, trang thiết bị phục vụ hoạt động bay được kiểm tra thường xuyên; các phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Đặc biệt, công tác huấn luyện, diễn tập khẩn nguy được Cảng hàng không Buôn Ma Thuột xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Mới đây, trong tháng 12/2025, đơn vị đã phối hợp tổ chức diễn tập với tình huống giả định tàu bay xông ra khỏi đường cất - hạ cánh. Ngay khi sự cố giả định xảy ra, các lực lượng cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy, y tế nhanh chóng triển khai theo đúng kịch bản, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện. Qua diễn tập, năng lực phối hợp liên ngành được nâng lên, các phương án ứng phó được rà soát, điều chỉnh sát thực tế hơn.

Ở tuyến bảo vệ an ninh, lực lượng an ninh hàng không giữ vai trò then chốt trong việc phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ gây mất an toàn bay. Trung tá Phan Vũ Hân, Phó Đội trưởng Đội an ninh Cảng hàng không Buôn Ma Thuột cho biết, việc kiểm soát an ninh đối với người, phương tiện, hành lý, hàng hóa trước khi vào khu vực hạn chế được thực hiện chặt chẽ, nghiêm ngặt; công tác tuần tra khu vực trọng yếu, tường rào an ninh, đường cất - hạ cánh được tăng cường liên tục.

“Vành đai mềm” từ ý thức cộng đồng

Không chỉ dừng lại trong phạm vi sân bay, công tác bảo đảm an toàn, an ninh hàng không còn được mở rộng ra khu dân cư vùng phụ cận. Trung tá Phan Vũ Hân cho biết, lực lượng an ninh hàng không đã phối hợp chặt chẽ với công an các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp quanh sân bay không thả diều, không chăn thả gia súc, gia cầm, không sử dụng thiết bị bay không người lái hay nguồn sáng công suất lớn áp sát khu vực cảng.

Hành khách và hành lý được kiểm soát an ninh trước khi vào khu vực hạn chế.

Sự đồng thuận của cộng đồng dân cư chính là “lớp bảo vệ mềm” nhưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ông Y Yên Mlô, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng buôn Cuôr Cap (phường Tân Lập, địa bàn giáp ranh sân bay) cho biết, những năm qua, buôn thường xuyên phối hợp với lực lượng công an và Cảng hàng không Buôn Ma Thuột tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Hàng không dân dụng cho người dân. Các quy định về bảo đảm an toàn bay được đưa vào hương ước, quy ước của buôn, trở thành cam kết chung của cộng đồng.

“Trước đây từng có người lén vào sân bay bẫy chim, bắt chuột, hoặc có đám cưới trong buôn bắn pháo hoa, chiếu đèn laser. Nhưng qua tuyên truyền, nhắc nhở, ý thức bà con đã nâng lên rõ rệt. Đến nay, những vi phạm như vậy hầu như không còn xảy ra”, ông Mlô chia sẻ.

Ở cấp cơ sở, lực lượng công an phường giữ vai trò nòng cốt trong việc “bám dân, bám địa bàn”. Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng Công an phường Tân Lập cho hay, đơn vị đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền như phát tờ rơi, treo pano, áp phích, lồng ghép nội dung bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong các buổi họp thôn, buôn, tổ dân phố. Đồng thời, công an phường xây dựng và duy trì hiệu quả trang Zalo để tiếp nhận phản ánh của người dân về tình hình an ninh trật tự, kịp thời xử lý các nguy cơ phát sinh.

Theo Báo daklak.vn