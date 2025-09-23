Văn hóa - Xã hội
Thơ mộng bản Mừng

Những ngày thu cuối tháng 9 tại xóm Mừng, xã Cao Phong, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên những thửa ruộng bậc thang xanh mướt. Nằm ở độ cao 600m so với mực nước biển nên khí hậu tại đây quanh năm mát mẻ, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và vẫn còn lưu giữ bản sắc, phong tục tập quán của người Mường để phát triển du lịch cộng đồng. Bản Mừng là điểm dừng chân của du khách thập phương đến thăm quan, trải nghiệm và check-in lưu giữ lại trọn vẹn những khoảnh khắc bên gia đình, người thân và bạn bè...

Thơ mộng bản Mừng

Ngắm mùa lúa xanh mướt trên bản Mừng, xã Cao Phong

Thơ mộng bản Mừng

Cánh đồng ruộng bậc thang xếp thành chồng chồng, lớp lớp, hùng vĩ và nên thơ giữa đại ngàn Tây Bắc

Thơ mộng bản Mừng

Ruộng bậc thang là giải pháp hiệu quả để tận dụng đất đai, giữ nước, ngăn chặn xói mòn đất, đồng thời là một phương thức canh tác giúp đảm bảo an ninh lương thực, bảo tồn đa dạng sinh học và mang giá trị văn hóa, du lịch

Thơ mộng bản Mừng

Bông lúa trổ đòng

Thơ mộng bản Mừng

Ruộng bậc thang trở thành hình thức canh tác độc đáo, tạo nên nét truyền thống đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc sinh sống ở vùng cao

Thơ mộng bản Mừng

Cánh đồng lúa xanh mướt dưới ánh nắng vàng rực rỡ

Thơ mộng bản Mừng

Ngôi miếu nằm dưới bóng một cây đa cổ thụ được coi là cây đa linh thiêng và đã tồn tại hàng trăm năm

Thơ mộng bản Mừng

Du khách thăm quan ấn tượng với khí hậu mát mẻ và cảnh sắc thiên nhiên hùng vỹ

Thơ mộng bản Mừng

Tuyến đường cờ đỏ sao vàng dẫn vào những thửa ruộng bậc thang

Thơ mộng bản Mừng

Check-in giữa trời mây cùng chiếc xích đu

Thơ mộng bản Mừng

Điểm dừng chân của du khách - nơi có thể ngắm trọn vẹn những thửa ruộng bậc thang xanh mướt, nên thơ

Thơ mộng bản Mừng

Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên những ruộng lúa

Thơ mộng bản Mừng

Hình ảnh xóm Mừng được lưu lại trên những chiếc smartphone của du khách

Thơ mộng bản Mừng

Không gian vui chơi lý tưởng của trẻ nhỏ

Thơ mộng bản Mừng

Cảnh sắc thanh bình tại vùng quê Cao Phong

Đức Anh


