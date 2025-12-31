Xã Mai Hạ sẵn sàng “đón sóng” khách dịp Tết Dương lịch 2026

Trước thềm kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, xã Mai Hạ (tỉnh Phú Thọ) đang khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị, sẵn sàng đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Trong đó, Bản Lác tiếp tục giữ vai trò “đầu tàu”, là điểm du lịch cộng đồng tiêu biểu, thu hút đông đảo du khách, nhất là vào các dịp lễ, Tết và cuối tuần.

Giữa thung lũng, bản Lác nằm nép mình vào núi, phía trước là cánh đồng, tạo khung cảnh bình yên

Chốn bình yên, nhộn nhịp bước chân du khách

Cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 140km về phía Tây Bắc, Bản Lác từ lâu đã nổi tiếng là bản du lịch cộng đồng hút khách bậc nhất vùng Tây Bắc. Cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, không khí trong lành, nhịp sống yên bình cùng con người giản dị, thân thương chính là những yếu tố tạo nên sức hút riêng có của vùng đất này.

Vào mỗi dịp lễ, Tết, lượng du khách đổ về Bản Lác tăng mạnh, mang đến không khí nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc, bình yên vốn có. Những ngày cuối năm, khi cái rét ngọt tràn về, Bản Lác hiện lên như một bức tranh phong cảnh thanh bình. Trên những con đường nhỏ quanh co trong bản, du khách thong dong đi bộ, đạp xe thành từng nhóm, tận hưởng trọn vẹn không gian yên ả, trong lành. Trong các nếp nhà sàn, bà con tất bật dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên, chăm sóc lại vườn hoa, dệt thêm thổ cẩm, chuẩn bị chu đáo để đón các đoàn khách trong dịp Tết Dương lịch 2026 và những ngày nghỉ cuối tuần.

Du khách thưởng ngoạn cảnh sắc yên vui, không khí trong lành

Chị Hà Thị Thìn, chủ homestay số 12 Bản Lác, cho biết: Gia đình hiện kinh doanh lưu trú với 2 phòng nghỉ cá nhân và 1 phòng nghỉ cộng đồng. Vào các dịp nghỉ lễ, Tết, homestay của gia đình luôn kín phòng. Có thời điểm khách phải đặt trước từ một tuần đến cả tháng. Khách đến Bản Lác thường đông vào dịp cuối năm và đầu xuân, đặc biệt là các kỳ nghỉ kéo dài từ 2 - 3 ngày. Những ngày này, gia đình tôi đang tích cực dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ chăn ga, chuẩn bị thêm gối, đệm để sẵn sàng đón khách.

Bản Lác sẵn sàng đón khách du lịch dịp nghỉ tết Dương lịch 2026

Không chỉ chú trọng chỗ ở, các hộ kinh doanh homestay tại Bản Lác luôn đặt vấn đề an toàn thực phẩm lên hàng đầu. Dù lượng khách có thời điểm rất đông, các gia đình vẫn giữ nguyên tắc sử dụng thực phẩm tươi, sạch, chế biến trong ngày. Những đợt cao điểm, mỗi hộ có thể đón từ 30 - 50 khách, chủ yếu là sinh viên, các hộ gia đình và khách nước ngoài. Phần lớn du khách đều để lại những ấn tượng tốt đẹp, tiếp tục giới thiệu bạn bè, người thân quay trở lại Bản Lác.

Giữ hồn văn hóa Thái để phát triển bền vững

Bản Lác có tuổi đời hơn 700 năm, là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Thái trắng. Trước đây, người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề trồng lúa, dệt thổ cẩm và săn bắt. Hiện nay, Bản Lác đã phát triển mạnh mẽ mô hình du lịch cộng đồng, trở thành điểm đến nổi tiếng bậc nhất vùng Tây Bắc, từng được vinh danh là “Điểm du lịch cộng đồng đạt tiêu chuẩn ASEAN giai đoạn 2016 - 2018” (ASEAN Homestay Standard 2016 - 2018).

Ở Bản Lác người dân vẫn giữ hồn văn hóa Thái để phát triển du lịch cộng đồng bền vững

Đến với Bản Lác, du khách được đắm mình trong không gian sinh hoạt truyền thống với những nếp nhà sàn bằng gỗ, mái lá cọ hoặc mái ngói, phía trước là ao cá và cánh đồng lúa xanh mướt. Tiếng khung cửi dệt thổ cẩm lách cách; những tấm váy áo rực rỡ sắc màu được làm thủ công từ đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ Thái tạo nên một không gian văn hóa sống động, giàu bản sắc. Du khách còn được thưởng thức các món ăn đặc trưng như cơm lam, thịt nướng, gà đồi, cá suối với mắc khén đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.

Khi đến với Bản Lác du khách được tận hưởng trọn vị các món ăn đặc trưng như cơm lam, gà đồi, cá suối, rau rừng

Khi đêm xuống, những điệu xòe, lời ca dân tộc Thái, những buổi giao lưu lửa trại gắn kết cộng đồng và du khách, để lại dấu ấn khó phai. Ông Vì Văn Bằng, Trưởng xóm Lác cho biết: Cả xóm hiện có 123 hộ, trong đó 80 hộ đăng ký kinh doanh du lịch cộng đồng. Mô hình này được người dân khởi xướng từ những năm 1990 và đến nay vẫn được gìn giữ, phát huy hiệu quả. Nhờ giữ gìn tốt bản sắc văn hóa dân tộc, nhiều năm qua bản Lác luôn là điểm đến của hàng chục triệu lượt du khách. Vào các dịp lễ, Tết, gần như 80 hộ kinh doanh trong bản đều kín khách, mỗi hộ đón trung bình 20 - 30 khách, lưu trú từ 2 - 3 ngày.

Đến nay, người dân ở Bản Lác vẫn giữ được những nét văn hóa đặc sắc để níu chân du khách

Xác định du lịch là hướng phát triển kinh tế mũi nhọn, xã Mai Hạ đang phát huy vai trò chủ động của người dân, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp từ cấp ủy, chính quyền địa phương. Theo ông Hà Tuấn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Mai Hạ, toàn xã hiện có 88 cơ sở lưu trú, 3 khách sạn đang hoạt động; riêng Bản Lác có 80 hộ kinh doanh du lịch. Mỗi năm, địa phương đón gần 20.000 lượt khách, chủ yếu tập trung tại Bản Lác. Nhờ phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, đời sống người dân ngày càng cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2025 còn khoảng 1,5%.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, xã Mai Hạ và xóm Lác sẵn sàng đón khách dịp Tết Dương lịch 2026, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn của vùng Tây Bắc.

Mạnh Hùng