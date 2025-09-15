Thỏa thuận chấm dứt căng thẳng tại thủ đô của Libya

{title}
{publish}
{head}
Chính phủ Thống nhất Dân tộc Libya (GNU), có trụ sở tại thủ đô Tripoli, đã đạt thỏa thuận sơ bộ với một nhóm vũ trang hùng mạnh nhằm chấm dứt căng thẳng kéo dài nhiều tháng tại đây.
Lực lượng an ninh của Chính phủ Libya. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)
Thỏa thuận đạt được sau các cuộc đàm phán do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian giữa GNU - chính phủ được Liên hợp quốc công nhận của Libya và Lực lượng Radaa kết thúc thành công. Theo nguồn tin nội bộ, GNU và Lực lượng Radaa đã nhất trí thành lập một lực lượng trung lập để quản lý và bảo vệ 4 sân bay ở miền Tây, bao gồm cả sân bay Mitiga do Lực lượng Radaa kiểm soát từ năm 2011 - sân bay duy nhất phục vụ các chuyến bay thương mại cho thủ đô của Libya. Các nhà tù và trại giam do Lực lượng Radaa quản lý sẽ nằm dưới sự quản lý của Văn phòng Tổng Chưởng lý.
Phát biểu trên truyền hình, Cố vấn Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya, ông Ziyad Deghem cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ vì những nỗ lực đặc biệt của Ankara và Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) vì đã có vai trò trung gian thiết yếu và quyết định. Kênh truyền hình Al-Ahrar đã đăng tải một đoạn video trên mạng xã hội X cho thấy, lực lượng Bộ Quốc phòng Libya đang tiến vào một sân bay do Lực lượng Radaa kiểm soát.
Nguồn nhandan.vn
Từ ngày 15/9/2025, công dân Nga mang hộ chiếu phổ thông có thể nhập cảnh vào Trung Quốc mà không cần thị thực (visa), với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày.
Song song với việc xúc tiến xây dựng các công trình liên quan phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), nước chủ nhà Hàn Quốc đang...
Một điều đáng lo ngại là chi tiêu quốc phòng của Ukraine hiện chiếm khoảng một phần ba tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của cả nước. Điều này khiến Kiev phải phụ thuộc rất nhiều...
Nga ngày 12/9 lần đầu thừa nhận các cuộc hòa đàm với Ukraine đang trong trạng thái "tạm dừng". Trong khi đó, ông Trump cảnh báo sự kiên nhẫn của ông với nhà lãnh đạo Nga Putin...
Nhiều người dân Nepal kỳ vọng bà Sushila Karki sẽ giải quyết tình trạng tham nhũng và khôi phục kinh tế đất nước sau khi nhậm chức thủ tướng.
Một thành viên gia đình cho biết thời gian gần đây, Tyler Robinson - đối tượng bị tình nghi sát hại ông Charlie Kirk, có quan điểm chính trị cực đoan và thường xuyên nói xấu ông Kirk.
Ngày 11/9, Tòa án Tối cao Nam Phi tuyên bố quy định cấm người chồng lấy họ vợ hoặc sử dụng họ ghép là vi hiến, đồng thời yêu cầu sửa đổi luật để cho phép chồng được lựa chọn họ...