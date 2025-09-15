Thỏa thuận chấm dứt căng thẳng tại thủ đô của Libya

Chính phủ Thống nhất Dân tộc Libya (GNU), có trụ sở tại thủ đô Tripoli, đã đạt thỏa thuận sơ bộ với một nhóm vũ trang hùng mạnh nhằm chấm dứt căng thẳng kéo dài nhiều tháng tại đây.

Lực lượng an ninh của Chính phủ Libya. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Thỏa thuận đạt được sau các cuộc đàm phán do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian giữa GNU - chính phủ được Liên hợp quốc công nhận của Libya và Lực lượng Radaa kết thúc thành công. Theo nguồn tin nội bộ, GNU và Lực lượng Radaa đã nhất trí thành lập một lực lượng trung lập để quản lý và bảo vệ 4 sân bay ở miền Tây, bao gồm cả sân bay Mitiga do Lực lượng Radaa kiểm soát từ năm 2011 - sân bay duy nhất phục vụ các chuyến bay thương mại cho thủ đô của Libya. Các nhà tù và trại giam do Lực lượng Radaa quản lý sẽ nằm dưới sự quản lý của Văn phòng Tổng Chưởng lý.

Phát biểu trên truyền hình, Cố vấn Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya, ông Ziyad Deghem cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ vì những nỗ lực đặc biệt của Ankara và Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) vì đã có vai trò trung gian thiết yếu và quyết định. Kênh truyền hình Al-Ahrar đã đăng tải một đoạn video trên mạng xã hội X cho thấy, lực lượng Bộ Quốc phòng Libya đang tiến vào một sân bay do Lực lượng Radaa kiểm soát.

