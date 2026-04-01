Thời tiết ngày 1/4: Bắc Bộ cảnh báo mưa dông, Nam Bộ nắng nóng gia tăng

(Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 1/4, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực, nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Đáng chú ý, trong khi Bắc Bộ giảm nhiệt thì Nam Bộ nắng nóng lại gia tăng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động phòng tránh.

Sáng sớm 1/4, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực phường Yên Hòa, phường Vĩnh Hưng, Gia Lâm, phường Từ Liêm, Thanh Trì,phường Yên Nghĩa, Hát Môn, An Khánh, Quốc Oai, Hưng Đạo, Phú Cát, phường Chương Mỹ, Phú Nghĩa, Xuân Mai, Quảng Bị, Trần Phú, Hòa Phú, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Hương Sơn đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành thành phố Hà Nội.

Do đó, vài giờ tới, vùng mây này có thể gây mưa cho các phường/xã nói trên, sau đó sẽ mở rộng sang các phường/xã khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước đó, bộ phận không khí lạnh cường độ yếu nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-23 độ vĩ Bắc đã gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to cho khu vực Bắc Bộ, lượng mưa tính từ 19h ngày 31/3 đến 3h ngày 1/4 có nơi trên 60mm như: Trung Thành (Tuyên Quang) 106,6 mm, Bạch Ngọc 2 (Tuyên Quang) 75,4 mm, Yên Lập (Phú Thọ) 68,8 mm, ...

Dự báo, sáng 1/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 40mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Ở Bắc Bộ trời chuyển mát.

Ngoài ra, ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 4-5 và có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, sau giảm mưa; chiều có lúc hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 27-29 độ C. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-31 độ C, có nơi trên 34 độ C; thấp nhất từ 20-25 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 19 độ C.

Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3.

Từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 28-34 độ C, thấp nhất 22-25 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, một số nơi phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C; thấp nhất 18-21 độ C.

Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng cục bộ, đặc biệt tại khu vực miền Đông. Nhiệt độ cao nhất 32-36 độ C, thấp nhất 22-25 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 33-35 độ C. Gió Nhẹ.

Nguồn TTXVN