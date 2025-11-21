Thời tiết ngày 21/11: Mưa lớn kéo dài, lũ nhiều sông còn diễn biến phức tạp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 21/11, khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Cơ quan khí tượng dự báo trong ngày và đêm 21/11, mưa lớn vẫn duy trì trên dải từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa, với lượng mưa phổ biến 40–80mm, cục bộ có điểm vượt 150mm.

Hiện nay lũ trên các sông từ TP Huế đến Khánh Hòa đang giảm dần, riêng sông Krông Ana (Đắk Lắk) tiếp tục lên. Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn sẽ xuống dưới mức báo động 2, trạm Phú Lâm xuống dưới báo động 3; lũ trên sông Kôn giảm và duy trì dưới báo động 2; trong khi sông Krông Ana tiếp tục dâng và ở trên báo động 3.

Các tàu chuyên dụng của Bộ đội Hải Quân được điều động hỗ trợ ứng cứu người dân tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Dự báo 12–24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Ba sẽ tiếp tục hạ nhưng tại Phú Lâm vẫn còn ở trên báo động 2. Sông Kôn tiếp tục xuống dưới báo động 2; riêng Krông Ana lên chậm nhưng vẫn duy trì trên báo động 3. Trên các sông thuộc Khánh Hòa, mực nước sông Dinh Ninh Hòa có xu hướng giảm và dao động mức báo động 2–3; sông Cái Nha Trang và Cái Phan Rang ở mức báo động 1 đến trên báo động 1. Tại Đắk Lắk, các sông duy trì mức báo động 1–2; trong khi khu vực TP Huế và Đà Nẵng, lũ tiếp tục xuống và thấp hơn hoặc xấp xỉ báo động 1.

Mưa lũ gây ngập lụt diện rộng tại nhiều tỉnh, thành phố từ Gia Lai đến Khánh Hòa. Nguy cơ lũ quét tại các khe suối nhỏ, sạt lở đất tại các sườn dốc từ TP Huế đến Khánh Hòa tiếp tục ở mức cao.

Đáng chú ý, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài lúc 1 giờ ngày 21/11 ghi nhận 112,50m, ở mức báo động 2 và còn tiếp tục lên trong 6–12 giờ tới. Trong 12–24 giờ tiếp theo, mực nước dao động ở trên báo động 2, khiến khu vực trũng thấp ven sông, suối thuộc tỉnh Đồng Nai đối mặt nguy cơ ngập lụt và sạt lở bờ sông.

Lũ lớn làm ảnh hưởng đáng kể đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đời sống dân sinh và nhiều hoạt động kinh tế – xã hội tại các địa phương.

Trên biển, gió mạnh tiếp tục duy trì trên diện rộng. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9–10, biển động mạnh, sóng cao 4–6m. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6–7, giật cấp 8–9; vùng biển từ Gia Lai đến TP Hồ Chí Minh có gió cấp 6, giật cấp 7–8, biển động mạnh.

Tại vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Đồng Tháp đến Cà Mau, gió Đông Bắc cấp 5–6, giật cấp 7 gây biển động, sóng cao 2–4m. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan xuất hiện mưa rào, dông rải rác, kèm nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6–7.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng; đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại; riêng vùng núi cao cần đề phòng có khả nay xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng; đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; riêng vùng núi cao cần đề phòng có khả nay xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Nam Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ, phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Nguồn baotintuc.vn