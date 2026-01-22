Thời tiết ngày 22/1: Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao đề phòng băng giá

Dự báo ngày 22/1, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao đề phòng băng giá.

Dự báo khu vực Hà Nội trời rét đậm, có nơi rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa.

Trên biển, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9; biển động mạnh; sóng biển cao 4–6m. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; biển động; sóng biển cao 2,0–3,0m. Đêm gió giảm dần.

Vùng biển từ nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8; biển động; sóng biển cao 2–5m. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh; sóng biển cao 3–5m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 22/1 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 14-16 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-14 độ, có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 14-17 độ , riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ : 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 13-16 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, phía bắc có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 18-20 độ ; phía nam 20-23 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía nam có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, phía bắc có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C, phía nam có nơi trên 28 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, miền đông có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ C.

Theo nhandan.vn