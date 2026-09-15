Thông báo đấu giá quyền sử dụng 102 thửa đất ở đô thị tại Khu dân cư mới thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc cũ, nay là xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (lần 1, giai đoạn 1)

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1. Tên, địa chỉ tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (số nhà 404, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ; địa chỉ văn phòng giao dịch: tầng 02, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ).
2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND xã Tân Lạc.
Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá QSD đất: Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (thôn Minh Khai, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).
3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đối với 102 thửa đất ở đô thị tại Khu dân cư mới thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc cũ, nay là xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (lần 1, giai đoạn 1).
Thông tin chi tiết từng thửa đất, theo Bảng kê dưới đây:
STT
Lô đất số
Diện tích
Giá khởi điểm
Tiền hồ sơ
Tiền đặt trước
Bước giá
tối thiểu
(m2)
(đồng/lô đất)
(đồng/lô đất)
(đồng/lô đất)
(đồng/lô đất)
1
2
3
4
5
6
7
1
351
111,7
1.172.850.000
200.000
351,855,000
10.000.000
2
352
111,7
1.172.850.000
200.000
351,855,000
10.000.000
3
353
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
4
354
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
5
355
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
6
356
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
7
357
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
8
358
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
9
359
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
10
360
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
11
361
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
12
362
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
13
363
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
14
364
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
15
365
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
16
366
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
17
367
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
18
368
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
19
369
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
20
370
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
21
371
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
22
372
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
23
373
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
24
374
102
1.071.000.000
200.000
321,300,000
10.000.000
25
375
111,7
1.172.850.000
200.000
351,855,000
10.000.000
26
376
111,7
1.172.850.000
200.000
351,855,000
10.000.000
27
378
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
28
379
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
29
380
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
30
381
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
31
382
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
32
383
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
33
384
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
34
385
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
35
386
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
36
387
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
37
388
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
38
389
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
39
390
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
40
391
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
41
392
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
42
393
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
43
394
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
44
395
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
45
396
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
46
397
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
47
398
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
48
399
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
49
400
80
840.000.000
100.000
252,000,000
10.000.000
50
401
80
1.000.000.000
200.000
300,000,000
10.000.000
51
611
104,2
1.302.500.000
200.000
390,750,000
10.000.000
52
612
104,2
1.094.100.000
200.000
328,230,000
10.000.000
53
403
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
54
404
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
55
405
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
56
406
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
57
407
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
58
408
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
59
409
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
60
410
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
61
411
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
62
412
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
63
413
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
64
414
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
65
415
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
66
416
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
67
417
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
68
418
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
69
419
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
70
420
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
71
421
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
72
422
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
73
423
96
1.200.000.000
200.000
360,000,000
10.000.000
74
424
96
1.008.000.000
200.000
302,400,000
10.000.000
75
425
104,2
1.094.100.000
200.000
328,230,000
10.000.000
76
426
104,2
1.302.500.000
200.000
390,750,000
10.000.000
77
613
97,2
1.020.600.000
200.000
306,180,000
10.000.000
78
614
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
79
615
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
80
616
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
81
617
97,2
1.020.600.000
200.000
306,180,000
10.000.000
82
618
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
83
619
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
84
620
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
85
427
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
86
428
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
87
429
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
88
430
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
89
431
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
90
432
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
91
433
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
92
434
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
93
435
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
94
436
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
95
437
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
96
438
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
97
439
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
98
440
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
99
441
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
100
442
90
945.000.000
100.000
283,500,000
10.000.000
101
443
97,2
1.020.600.000
200.000
306,180,000
10.000.000
102
444
97,2
1.020.600.000
200.000
306,180,000
10.000.000
4. Tổng giá trị QSD đất khởi điểm của các thửa đất đấu giá: 108.335.000.000 đồng (Một trăm linh tám tỷ, ba trăm ba mươi lăm triệu đồng chẵn).
5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá
- Thời gian: Trong giờ hành chính từ 7h30’ ngày 21/9/2026 đến 17h00’ ngày 02/10/2026.
- Địa điểm: tại Văn phòng giao dịch Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (tầng 02, tòa nhà Công ty Xổ số kiến thiết Hòa Bình - đường Lê Thánh Tông, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Lạc (thôn Minh Khai, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).
6. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Từ 9h00’ phút ngày 07/10/2026, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (thôn Minh Khai, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).
Mọi thông tin xin liên hệ Công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát (ĐT: 0915.068.609) và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ (ĐT: 0944.641.632).
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