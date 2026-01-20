Thông báo gia hạn thời gian đóng, mở thư chào giá lần 2

{title}
Căn cứ các công văn mời chào giá rút gọn, gói mua sắm: Cung cấp và lắp đặt thay thế thiết bị Datalogger ống khói ghi làm nguội Clinker và ống khói máy nghiền than của hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao phát hành ngày 09/12/2025.
Căn cứ thông báo gia hạn thời gian đóng, mở thư chào giá số: 2470/XMST-KHCL ngày 18/12/2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao V/v gia hạn thời gian đóng, mở thư chào giá gói mua sắm: Cung cấp và lắp đặt thay thế thiết bị Datalogger ống khói ghi làm nguội Clinker và ống khói máy nghiền than của hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục.
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao tiếp tục gia hạn thời gian đóng, mở thư chào giá gói mua sắm: Cung cấp và lắp đặt thay thế thiết bị Datalogger ống khói ghi làm nguội Clinker và ống khói máy nghiền than của hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục, cụ thể như sau:
+ Thời gian hết hạn nộp Thư chào giá: Hồi 11h00, ngày 26/01/2026;
+ Thư chào giá sẽ được mở công khai:Hồi 11h10’ ngày 26/01/2026.
+ Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao, khu 9 Ninh Dân, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ.
+ Liên hệ: Mr Minh, điện thoại 0963.379.336.
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao xin thông báo tới các nhà cung cấp được biết các nội dung trên.
