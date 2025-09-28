THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI

{title}
Vào ngày 17/9/2025, Công an phường Thanh Miếu tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1981, trú tại: Tổ 11A, phố Hùng Vương, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ về việc con trai anh là Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 2006, đi khỏi nhà vào khoảng 21 giờ 00 phút, ngày 03/8/2024, đến nay không có tin tức gì, gia đình đã thử liên lạc mọi cách nhưng đến nay không thấy.
Thông tin đặc điểm của Nguyễn Hoàng Longnhư sau:
- Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG LONG
- Sinh năm: 2006
- HKTT: Tổ 11A, phố Hùng Vương, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ (trước là tổ 11A, phố Hùng Vương, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)
- Họ và tên bố: NGUYỄN HUY HOÀNG
- Họ và tên mẹ: TRẦN THỊ THU HẰNG
- Sinh năm: 1981
- Sinh năm 1985
- Đặc điểm nhận dạng: cao khoảng 1m70, nặng khoảng 50kg; màu da trắng; dáng người cao, gầy; khuôn mặt thon dài; mái tóc ngắn, màu đen; mũi cao, thẳng; môi mỏng.
Vào ngày 03/8/2024, cháu Long mặc áo khoác dài tay màu đen, quần short vải trơn màu đen ra khỏi nhà nhưng từ đó đến nay không thấy về nhà. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có thông tin.
Vậy Công an phường Thanh Miếu – tỉnh Phú Thọ báo cáo các đơn vị cùng toàn thể nhân dân biết. Mọi thông tin liên hệ đến Công an phường Thanh Miếu qua số điện thoại 0961.667.666 _ (Đ/c Phạm Hồng Trường – Phó Trưởng Công an phường) hoặc gia đình anh Hoàng theo số điện thoại: 0966.192.646, 0947.482.456.
