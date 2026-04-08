Thông báo về việc công bố nội dung thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-KV4 ngày 31/03/2026 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Khu vực 4, Về việc sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Chăm Mát.

Quỹ tín dụng dụng nhân dân Sông Đà trân trọng thông báo thay đổi kể từ ngày 02/04/2026 như sau:

I. Sửa đổi về tên Quỹ TDND : Quỹ tín dụng nhân dân Sông Đà

II. Địa điểm đặt trụ sở : Số 16, đường Lý Thường Kiệt, phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ.

III. Mức vốn điều lệ là 10.951.773.704 đồng.

IV. Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Khắc Dũng.

Quỹ tín dụng nhân dân Sông Đà thông báo để các cơ quan, đoàn thể và thành viên được biết, liên hệ công tác./.