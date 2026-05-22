Tonkin Coffee, Quán cà phê gần các địa điểm nổi tiếng ở Sài Gòn

Sài Gòn lúc nào cũng có một kiểu rất riêng. Buổi sáng bắt đầu bằng ly cà phê đậm vị, buổi chiều lang thang giữa phố xá đông đúc, tối lại ngồi đâu đó nhìn dòng người qua lại giữa trung tâm thành phố. Với nhiều người, du lịch TP.HCM không chỉ là check-in Chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ hay Dinh Độc Lập, mà còn là cảm giác tìm được một quán cà phê đủ ngon để muốn quay lại thêm lần nữa.

Giữa rất nhiều quán cà phê ở trung tâm TP.HCM, Tonkin Coffee là cái tên được nhiều du khách và cả dân Sài Gòn yêu thích nhờ vị trí thuận tiện, không gian dễ chịu và chất lượng đồ uống được đầu tư bài bản. Hiện Tonkin Coffee có 3 chi nhánh nằm gần các địa điểm nổi tiếng ở Sài Gòn, thuận tiện để nghỉ chân sau khi tham quan hoặc đơn giản là tìm một nơi uống cà phê thật sự ngon giữa thành phố đông đúc.

Điều khiến Tonkin Coffee được nhiều người nhớ đến không chỉ là vị trí giữa trung tâm Sài Gòn

Giữa rất nhiều quán cà phê nằm quanh các địa điểm nổi tiếng ở TP.HCM, Tonkin Coffee chọn đi theo hướng khác: tập trung vào chất lượng thật sự của từng ly cà phê.

Tonkin Coffee sử dụng Fine Robusta Việt Nam – dòng cà phê đang được giới specialty coffee đánh giá cao nhờ hương vị sạch, đậm và có chiều sâu hơn Robusta truyền thống. Chất cà phê vẫn giữ được nét mạnh mẽ đặc trưng của cà phê Việt Nam nhưng trở nên mềm mại, cân bằng và dễ cảm nhận hơn.

Trong mỗi ly cà phê tại Tonkin, người uống có thể cảm nhận những tầng hương gợi nhớ đến chocolate đen, caramel, hạt rang cùng hậu vị kéo dài khá dễ chịu. Đó là kiểu hương vị không quá phô trương nhưng đủ để khiến nhiều người nhớ mãi sau lần đầu thưởng thức.

Bên cạnh nguồn nguyên liệu được tuyển chọn kỹ, đội ngũ barista tại Tonkin Coffee cũng dành nhiều sự chăm chút cho từng công đoạn pha chế. Từ espresso, cold brew cho đến các món signature như cà phê trứng, cà phê muối hay Nâu Tonkin đều được cân bằng hương vị theo cách riêng, để mỗi món đồ uống vừa giữ được cá tính của cà phê Việt Nam vừa mang cảm giác hiện đại và dễ thưởng thức hơn.

Tonkin Specialty Coffee – Điểm dừng chân gần Chợ Bến Thành

Nếu đang tham quan Chợ Bến Thành, Takashimaya hay khu vực trung tâm quận cũ của Sài Gòn, Tonkin Specialty Coffee là địa điểm khá thuận tiện để ghé nghỉ chân.

- Địa chỉ: 91 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, TP.HCM

Tonkin Specialty Coffee là chi nhánh đầu tiên của Tonkin Coffee, nằm giữa nhịp sống sôi động của trung tâm TP.HCM nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm áp và thư thả rất riêng. Bước vào quán là mùi cà phê rang thơm nhẹ, tiếng máy pha cà phê hòa cùng không khí dễ chịu khiến nhiều người muốn ngồi lâu hơn một chút giữa hành trình khám phá Sài Gòn.

Menu tại Tonkin Coffee mang tinh thần cà phê Việt Nam hiện đại, nơi Fine Robusta được chăm chút từ nguyên liệu đến cách pha chế để tạo nên hương vị vừa đậm đà vừa mềm mại. Cà phê trứng là món được nhiều khách yêu thích nhờ lớp kem trứng mịn và êm, hòa quyện cùng vị cà phê thơm sâu và hậu vị caramel nhẹ. Nâu Tonkin là phiên bản cà phê sữa Việt Nam được Tonkin Coffee nâng cấp theo phong cách riêng. Fine Robusta mang hương thơm đậm đà hòa cùng sữa tạo nên vị cân bằng, mượt và sâu hơn kiểu cà phê sữa quen thuộc thường gặp.

Tonkin Garden Cafe – Góc thư giãn nhẹ nhàng giữa phố thị

Có những ngày chỉ muốn tìm một quán cà phê yên tĩnh hơn một chút để tránh khỏi nhịp sống vội vàng của trung tâm TP.HCM. Tonkin Garden Cafe mang đúng cảm giác như vậy.

- Địa chỉ: 135/50 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

Ẩn mình giữa khu vực gần Nguyễn Huệ, Bitexco và bến Bạch Đằng, Tonkin Garden Cafe có không gian xanh và thoáng hơn so với nhiều quán cà phê giữa trung tâm thành phố.

Buổi sáng ở đây khá dễ chịu, ánh sáng đẹp và không khí chậm rãi. Buổi chiều lại phù hợp để ngồi trò chuyện hoặc nghỉ chân sau khi đi bộ quanh trung tâm Sài Gòn.

Ngoài cà phê, quán còn có bánh croissant ăn kèm khá hợp với các món latte hoặc cold brew. Đây cũng là một trong những chi nhánh được nhiều bạn trẻ chọn để ngồi lâu vì không gian tạo cảm giác thư giãn tự nhiên.

Tonkin Egg Coffee – Ly cà phê trứng mềm mịn giữa trung tâm Sài Gòn

Nhắc đến cà phê Việt Nam, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cà phê trứng. Nhưng để làm được một ly cà phê trứng vừa béo mịn vừa giữ được vị cà phê rõ nét lại không hề đơn giản.

- Địa chỉ: 1 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, TP.HCM

Cà phê trứng tại Tonkin có lớp kem trứng mềm và mượt, không quá ngọt, khi uống vẫn cảm nhận rõ vị Fine Robusta phía dưới. Sự kết hợp giữa vị cà phê đậm, chút caramel tự nhiên và lớp foam trứng êm dịu tạo cảm giác khá hài hòa, dễ uống kể cả với người lần đầu thử cà phê trứng.

Ngoài Egg Coffee, Salt Coffee cũng là món được nhiều khách gọi thử khi ghé Tonkin Coffee.

Cafe muối tại đây có vị cân bằng khá thú vị. Một chút mặn nhẹ giúp vị cà phê đậm trở nên mềm hơn, hậu vị tròn và dễ uống hơn. Đây là kiểu đồ uống càng uống chậm càng cảm nhận rõ độ sâu của cà phê.

Bên cạnh các món signature, Tonkin Coffee còn có Matcha sử dụng nguyên liệu từ Tây Bắc với hương trà khá rõ, vị thanh và không quá ngọt.

Vì sao nhiều người thích ghé Tonkin Coffee khi đi chơi trung tâm TP.HCM?

Không ít quán cà phê ở Sài Gòn nổi tiếng nhờ decor hoặc vị trí đẹp, nhưng Tonkin Coffee lại tạo thiện cảm theo cách nhẹ nhàng hơn.

Đó là cảm giác:

- Đi chơi quanh trung tâm vẫn dễ tìm chỗ nghỉ chân

- Vào quán có không gian đủ dễ chịu để ngồi lâu

- Đồ uống được chăm chút thật sự

- Cà phê có dấu ấn riêng chứ không đại trà

- Mỗi chi nhánh đều giữ tinh thần thương hiệu đồng nhất

Với nhiều người, Tonkin Coffee không chỉ là nơi uống cà phê mà còn trở thành một phần của trải nghiệm khi khám phá Sài Gòn.

Gợi ý lịch trình khám phá Sài Gòn kết hợp cà phê

Nếu muốn vừa tham quan vừa trải nghiệm cà phê ngon giữa trung tâm TP.HCM, có thể tham khảo lịch trình:

- Buổi sáng: Chợ Bến Thành - Tonkin Specialty Coffee

- Buổi chiều: Dinh Độc Lập - Tao Đàn - Tonkin Egg Coffee

- Buổi tối: Nguyễn Huệ - Bitexco - Tonkin Garden Cafe

Khoảng cách giữa các địa điểm khá gần nên thuận tiện để di chuyển trong ngày.

Tonkin Coffee

Tonkin Specialty Coffee

- Add: 91 Ly Tu Trong St., Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Hotline: 086 799 0125

Tonkin Garden Cafe

- Add: 135/50 Tran Hung Dao St., Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Hotline: 087 992 4691

Tonkin Egg Coffee

- Add: 1 Le Thi Rieng St., Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Hotline: 0815 841 909