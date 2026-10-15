Thông số kỹ thuật nổi bật iPhone 18 Pro, lý do nên lên đời tại CellphoneS

Thay vì những nâng cấp dàn trải như các thế hệ tiền nhiệm, iPhone 18 Pro năm nay mang đến bước đột phá toàn diện với hàng loạt công nghệ lần đầu xuất hiện. Cùng điểm qua bảng thông số kỹ thuật nổi bật của iPhone 18 Pro và lý do vì sao đây là thời điểm để bạn lên đời sản phẩm mới tại CellphoneS.

Màn hình 6,3 inch 3.000 nit cùng Dynamic Island thu gọn

iPhone 18 Pro tiếp tục được trang bị tấm nền LTPO Super Retina XDR OLED 6,3 inch, độ phân giải 2.622 x 1.206 pixel và hỗ trợ HDR10 và chuẩn Dolby Vision. Tần số quét ProMotion 120Hz giúp mọi thao tác vuốt chạm trở nên mượt mà, còn độ sáng tối đa 3.000 nit đảm bảo máy vẫn hiển thị rõ ràng ngay cả khi dùng ngoài trời nắng gắt.

Tuy vậy, kích thước 6,3 inch vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm: màn hình nhỏ nên khi xem nội dung hay chơi game đều không đã mắt bằng Pro Max, đây là điểm người dùng cần chấp nhận nếu ưu tiên sự gọn nhẹ. Dynamic Island năm nay được thu gọn lại một chút, giúp diện tích hiển thị nội dung phía trên màn hình rộng rãi hơn, cho phép hiển thị cùng lúc 3 Live Activities mà không bị chật chội. Đây là cải thiện nhỏ nhưng đáng ghi nhận với người thường xuyên theo dõi nhiều tác vụ nền.

AnTuTu hơn 3,4 triệu điểm và máy gần như không nóng khi dùng cả ngày

Apple A20 Pro trên iPhone 18 Pro mang tới mức cải thiện hiệu năng khá lớn so với thế hệ chip năm ngoái, thể hiện qua điểm AnTuTu V11 đo được là 3.423.794 điểm tổng. Ở bài test 3DMark Wild Life Extreme Stress Test, máy đạt điểm loop tốt nhất lên đến 7.619, thuộc top đầu thị trường, dù độ ổn định chỉ ở mức 66,9%.

Trải qua nhiều ngày sử dụng với cả Wi-Fi và 5G, máy gần như không ghi nhận tình trạng nóng lên trong các tác vụ hằng ngày, kể cả khi lướt mạng xã hội, xem video liên tục hay chơi game. Máy chỉ thực sự nóng lên rõ rệt khi chạy các bài benchmark nặng liên tục nhiều vòng.

Khẩu độ vật lý biến thiên 4 nấc: nâng cấp camera đáng giá của dòng Pro trong nhiều năm

Nâng cấp lớn nhất năm nay nằm ở camera chính 48MP khi được trang bị khẩu độ vật lý biến thiên 4 nấc f/1.48, f/1.8, f/2.8, f/4.0, dùng cơ chế 6 lá khẩu cắt laser thật sự chứ không còn là hiệu ứng mô phỏng bằng phần mềm như chế độ Chân dung trước đây.

Đi kèm là chế độ Pro Controls mới, cho phép tùy chỉnh thủ công khẩu độ cùng nhiều thông số chụp khác thay vì chỉ dùng chế độ tự động như trước. Ở điều kiện đủ sáng, ảnh chụp từ camera chính cho màu sắc trung thực, không bị ám vàng hay cháy sáng ngay cả dưới ánh đèn nhân tạo.

Khả năng chụp thiếu sáng là nơi khẩu độ biến thiên thể hiện rõ nhất sự khác biệt: khi đóng khẩu về f/4.0, máy tạo ra hiệu ứng tia sáng hình sao 6 cánh tại các nguồn sáng điểm - điểm nhấn thú vị cho ảnh chụp đèn đường về đêm. Với ảnh chân dung, khẩu độ biến thiên cho thêm lựa chọn chủ động điều khiển mức xóa phông bằng khẩu độ vật lý, thay vì chỉ dựa vào thuật toán tách nền như trước.

Pin 4.056mAh trụ gần 13 giờ hoạt động, sạc 60W rút ngắn đáng kể thời gian chờ

Với viên pin 4.056 mAh, iPhone 18 Pro đủ sức đồng hành cùng bạn suốt cả ngày dài. Sau gần một ngày hoạt động, máy đạt tổng thời gian chạy thực tế gần 13 giờ (bao gồm hơn 6 tiếng onscreen và 6 tiếng offscreen với các tác vụ nghe nhạc, định vị).

Bên cạnh đó, công suất sạc nhanh được nâng cấp mạnh mẽ lên 60W. Nhờ tối ưu tốt cùng dung lượng pin vừa phải, tốc độ sạc 30 phút đầu của iPhone 18 Pro tỏ ra không hề lép vế khi so sánh với các dòng máy Android sở hữu công suất sạc 90W hay 100W.

Mua ngay iPhone 18 uy tín, chính hãng tại CellphoneS

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Nguồn: CellphoneS - Hệ thống bán lẻ di động toàn quốc