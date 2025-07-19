Thông tin ban đầu vụ đắm tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

Vào khoảng 13h45 chiều nay (19/7), do giông lốc bất ngờ, tại khu vực gần hang Đầu Gỗ, Vịnh Hạ Long đã xảy ra vụ đắm tàu du lịch mang số hiệu QN-7105.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đã trực tiếp chỉ đạo công tác ứng cứu; giao các đồng chí Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, đảm bảo an toàn cho du khách và thuyền viên.

Đến thời điểm này, công tác cứu hộ đang được khẩn trương triển khai, ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và du khách.

Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về diễn biến công tác cứu hộ, cứu nạn và nguyên nhân vụ việc trong các bản tin tiếp theo.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Quyết Tiến trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ người gặp nạn.

Các phương tiện cứu hộ, cứu nạn được huy động tối đa để tìm kiếm.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Các lực lượng triển khai cứu nạn cứu hộ tại hiện trường vụ đắm tàu trên khu vực Vịnh Hạ Long.

Nguồn baoquangninh.vn