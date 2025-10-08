THPT Chuyên Vĩnh Phúc – Biểu tượng của giáo dục chất lượng cao vùng Đất Tổ

Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đã trải qua 28 năm xây dựng và phát triển (1997-2025), không chỉ trở thành niềm tự hào của “đất Tổ” mà còn kiên định giữ vững vị thế trong tốp 10 trường chuyên dẫn đầu cả nước. Ngôi trường này đang khẳng định là một biểu tượng của sự nghiệp giáo dục chất lượng cao, nơi hun đúc nên thế hệ học sinh không chỉ giỏi kiến thức sách vở mà còn thành thạo kỹ năng thực tế.

Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc luôn giữ vị trí số 1 của tỉnh và trong tốp đầu cả nước về điểm thi tốt nghiệp THPT, với tỉ lệ đỗ đại học hàng năm luôn đạt 100%

Thương hiệu từ những con số “vàng”

Chất lượng giáo dục mũi nhọn là thước đo quan trọng nhất khẳng định thương hiệu của THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Từ khi thành lập đến năm học 2024-2025, trường đã đạt được: 1.718 giải Học sinh giỏi (HSG) cấp Quốc gia, trong đó có 94 giải Nhất; và 33 giải Khu vực và Quốc tế, bao gồm 4 Huy chương Vàng, 9 Huy chương Bạc, 16 Huy chương Đồng.

Không chỉ xuất sắc về mũi nhọn, chất lượng giáo dục đại trà của trường cũng được duy trì ở mức cao nhất. Nhiều năm liên tiếp, trường giữ vị trí số 1 của tỉnh và trong tốp đầu cả nước về điểm thi tốt nghiệp THPT, với tỉ lệ đỗ đại học hàng năm luôn đạt 100%.

Cơ sở vật chất của trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc rất hiện đại, với 45 phòng học, 9 phòng thí nghiệm công nghệ thông tin hiện đại, cùng 10 phòng máy vi tính...

Minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng đào tạo là thành công của học sinh: Năm học 2024–2025, trường có 78 bài thi đạt điểm 10. Điển hình là em Nguyễn Hải Đăng (lớp 12 chuyên Pháp) đã xuất sắc nhận học bổng từ hơn 20 trường đại học trong và ngoài nước với tổng giá trị lên tới hơn 40 tỉ đồng. Đặc biệt, trong 5 năm gần đây, đã có 31 học sinh nhận học bổng toàn phần từ các đại học hàng đầu thế giới với tổng giá trị trên 50 tỉ đồng.

Thế hệ trẻ năng động, hội nhập thực tế

Theo đánh giá từ các đơn vị hợp tác, học sinh Chuyên Vĩnh Phúc đang sở hữu những phẩm chất của công dân toàn cầu. Bà Nguyễn Thảo Quỳnh – Giám đốc Truyền thông CNCTech Group, KCN Khai Quang, nhận xét: “Ban đầu, tôi ấn tượng với chất lượng và kết quả các cuộc thi cao trên báo chí. Nhưng khi tiếp xúc thực tế, tôi thấy các bạn rất năng động, có nhiều kỹ năng về cả ngoại ngữ, tri thức khoa học, và có nhiều chương trình để áp dụng kiến thức vào trong thực tế. Đây là một thế hệ thực sự không chỉ có kiến thức ở nhà trường mà còn có kiến thức thực tế”.

Sứ mệnh của trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc là bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Học sinh Nguyễn Bảo Anh, Chủ nhiệm CLB Khởi nghiệp của trường, chia sẻ về môi trường học tập: “Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ học tập của trường được quan tâm đầu tư đồng bộ và rất khang trang. Các thầy cô giáo nhiệt tình, năng nổ không chỉ về chuyên môn mà còn giúp đỡ chúng em trong việc thành lập các câu lạc bộ. Mỗi câu lạc bộ đều có cố vấn là giáo viên, giúp bọn em phát triển toàn diện”.

Đó cũng là động lực để Bảo Anh thực hiện ước mơ: “Em đã đặt mục tiêu từ cấp hai, mong muốn trở thành một phần của ngôi trường và cống hiến cho trường. Tính đến nay, năm lớp 12, em đã trở thành Chủ tịch Câu lạc bộ Khởi nghiệp”.

“Tấm gương mẫu mực” và chiến lược vươn tầm quốc tế

Để đạt được những thành tựu đó, vai trò của đội ngũ giáo viên là then chốt. Thầy Nguyễn Đình Hùng, Hiệu trưởng nhà trường, khẳng định: “Sứ mệnh của trường chuyên là bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và đất nước. Nhà trường xác định mỗi thầy cô giáo phải luôn là một tấm gương đạo đức mẫu mực, một người truyền cảm hứng tới học sinh. Các học sinh mẫu mực chỉ được sinh ra từ các thầy cô mẫu mực”.

Học sinh Chuyên Vĩnh Phúc sở hữu những phẩm chất của công dân toàn cầu

Giáo viên trường chuyên luôn phải tự bồi dưỡng liên tục. Thầy giáo Nguyễn Đức Hiếu chia sẻ: “Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc yêu cầu các thầy cô giáo phải có chuyên môn cao. Vì vậy, giáo viên nhà trường luôn luôn phải tự học hỏi, bồi dưỡng chuyên môn liên tục, đáp ứng yêu cầu cơ bản về chuyên môn giảng dạy cũng như về trình độ ngoại ngữ, các chứng chỉ tiếng Anh là điều rất cần thiết để đạt được chất lượng dạy học tốt hơn”.

Hiện tại, cơ sở vật chất của trường rất hiện đại, với 45 phòng học, 9 phòng thí nghiệm công nghệ thông tin hiện đại, cùng 10 phòng máy vi tính kết nối mạng, phục vụ Tin học, Ngoại ngữ và các kỳ thi.

Nhà trường đang hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển thành “Trường học thông minh” theo chuẩn quốc tế: Tăng cường Giáo dục STEM/STEAM và phát triển năng lực Nghiên cứu khoa học. CLB Khoa học được thành lập từ năm 2019 và đã đạt 2 dự án giải Quốc gia năm học 2024-2025.

Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đang hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển thành “Trường học thông minh” theo chuẩn quốc tế

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế: Ký biên bản ghi nhớ với nhiều đơn vị uy tín trong và ngoài nước, và phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) tổ chức điểm thi cấp chứng chỉ IELTS, được đánh giá cao và cấp giấy chứng nhận hạng VÀNG.

“Ngồi trong ngôi trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, chúng em xin hứa sẽ cố gắng hết sức để trở thành những học sinh ưu tú, tiêu biểu của nhà trường”, em Nguyễn Thị Ngọc khẳng định, đại diện cho ý chí của các thế hệ học sinh nơi đây.

Với nền tảng vững chắc và chiến lược phát triển rõ ràng, THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ đã và đang khẳng định vị thế là nơi ươm mầm ước mơ, khát vọng vươn tới vinh quang, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Ngọc Thắng