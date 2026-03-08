Thu hồi tiền nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc của công chức, viên chức

Chỉ đạo mới nhất về cải cách tiền lương, tiền thưởng, chính sách...

2026-03-09 07:47:00 Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cải cách chế độ tiền lương, tiền thưởng và đa dạng chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công đường tỉnh 436

2026-03-08 15:51:00 baophutho.vn Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 436 (đoạn Km0+00 - Km7+00 qua địa phận các xã Mường Bi, Toàn Thắng) được triển khai từ đầu năm 2022, dự kiến...

Minh bạch tiền công đức tại các di tích

2026-03-07 07:43:00 baophutho.vn Công đức tại các đền, chùa, đình, miếu từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống tâm linh của người Việt, đặc biệt vào mỗi dịp lễ hội,...

Hai kỳ nghỉ lễ trong tháng 4

2026-03-06 13:04:00 Giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ ba ngày và dịp 30/4-1/5 kéo dài bốn ngày do nối tiếp với nghỉ hàng tuần, nghỉ bù theo quy định, xen giữa hai kỳ nghỉ là hai ngày làm việc.

Năm 2026, mức lương tối thiểu được tăng bao nhiêu?

2026-03-06 12:59:00 Theo quy định tại Nghị định số 293/2025/NĐ-CP, từ 1/1/2026 mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tăng từ 250.000 đồng - 350.000 đồng/tháng...