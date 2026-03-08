Thu hồi tiền nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc của công chức, viên chức

{title}
Cán bộ, công chức, viên chức sẽ bị thu hồi tiền nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc nếu thực hiện tinh giản biên chế không đúng quy định.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cải cách chế độ tiền lương, tiền thưởng và đa dạng chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức.
baophutho.vn Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 436 (đoạn Km0+00 - Km7+00 qua địa phận các xã Mường Bi, Toàn Thắng) được triển khai từ đầu năm 2022, dự kiến...
baophutho.vn Công đức tại các đền, chùa, đình, miếu từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống tâm linh của người Việt, đặc biệt vào mỗi dịp lễ hội,...
Giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ ba ngày và dịp 30/4-1/5 kéo dài bốn ngày do nối tiếp với nghỉ hàng tuần, nghỉ bù theo quy định, xen giữa hai kỳ nghỉ là hai ngày làm việc.
Theo quy định tại Nghị định số 293/2025/NĐ-CP, từ 1/1/2026 mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tăng từ 250.000 đồng - 350.000 đồng/tháng...
baophutho.vn Cấp giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử ngày đầu phát sinh lỗi hệ thống
Vụ nghi xịt thuốc mê cướp tài sản ở Đắk Lắk đăng tải trên mạng xã hội đã được cơ quan chức năng kết luận là sai sự thật. Hiện cơ quan công an đang xác minh và xử lý chủ tài...