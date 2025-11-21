Thủ tướng chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria về ứng phó mưa lũ, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

Vào 22 giờ ngày 20/11 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền trung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự tại điểm cầu trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự tại điểm cầu trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, các bộ ngành, địa phương tham dự họp tại các điểm cầu trong nước.

Cứu người, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân là quan trọng nhất

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ chia sẻ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ chia sẻ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình có người bị chết, mất tích, bị thương. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, hiện nay việc cứu người, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân là quan trọng nhất; đồng thời tìm kiếm người mất tích; lo hậu sự cho người quá cố. Cùng với đó, phải khắc phục ngay chỗ ở cho nhân dân, trường học cho học sinh, nơi khám chữa bệnh cho người bệnh. Tiếp cận ngay, kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men cho những nơi bị chia cắt. Khắc phục các sự cố về điện, viễn thông, giao thông.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự tại điểm cầu trụ sở Chính phủ. Ảnh VGP/Đình Hải

Theo báo cáo cập nhật đến 20 giờ ngày 20/11, từ sáng ngày 16/11 đến nay, khu vực từ Gia Lai đến Khánh Hòa đã xảy ra mưa rất lớn có nơi trên 1.700mm (Đắk Lắk 1.792mm).

Lũ trên sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) và sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã đạt đỉnh vượt lũ lịch sử từ 0,2-1,1m và đang xuống.

Về công tác chỉ đạo ứng phó, Thủ tướng Chính phủ đã có 5 Công điện chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất. Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã thường xuyên liên hệ với lãnh đạo các để nắm tình hình và chỉ đạo triển khai công tác ứng phó mưa lũ.

Trong các ngày 18-20/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp thị sát, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả và thăm hỏi bà con bị thiệt hại tại các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk. Chiều tối ngày 20/11, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì họp trực tuyến với các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Đầu cầu tỉnh Khánh Hòa có sự tham dự của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng; Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Phong; đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng... Ảnh VGP/Mai Anh

Khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 18/11, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Bộ Quốc phòng đã điều động 18.066 lượt cán bộ, chiến sĩ, 441 lượt phương tiện; Bộ Công an đã huy động 17.624 cán bộ chiến sĩ, 24.143 lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, 3.207 lượt phương tiện triển khai ứng phó mưa lũ, khắc phục hậu quả.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cử 3 đoàn công tác phối hợp với các địa phương từ sớm để chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả; tổ chức 2 đợt tin nhắn SMS đến 26,4 triệu thuê và 24,1 triệu tin nhắn Zalo cảnh báo người dân trong vùng bị ảnh hưởng mưa lũ.

Các địa phương đã khẩn trương tổ chức sơ tán 18.408 hộ/61.035 người ra khỏi khu vực nguy hiểm; cho học sinh nghỉ học; đã chỉ đạo vận hành hồ chứa giảm lũ cho hạ du (các thủy điện trên lưu vực sông Ba đã cắt giảm 96,3 triệu m3 góp phần giảm lũ cho hạ du).

Đã có 50 người chết, mất tích, trong đó 41 người chết, 9 người mất tích. Có 167 nhà bị hư hỏng, 51.138 nhà ngập (Gia Lai 19.200, Đắk Lắk 22.938, Khánh Hòa 9.000); các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang bị ngập trên diện rộng tại nhiều phường/xã (Khánh Hòa: 54 xã/ phường; Gia Lai: 35 xã/phường; Đắk Lắk: 34 xã/phường).

Về nông nghiệp, 13.026ha lúa, hoa màu, rau màu bị thiệt hại; 2.183ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại; 30.731 con gia súc, gia giầm bị chết, cuốn trôi; 88ha nuôi tôm hùm thiệt hại (Khánh Hòa).

Về giao thông, hiện còn 30 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt cục bộ gây ách tắc giao thông. Nhiều trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập sâu, sạt lở gây ách tắc giao thông.

Về điện, hơn 1 triệu khách hàng bị cắt điện, đã khôi phục hơn 457.000 khách hàng, còn mất điện 553.250 khách hàng.

Các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Tại đầu cầu Khánh Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Phong báo cáo việc khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: VGP/Mai Anh

Tỉnh Khánh Hòa đã tiếp cận được 162 điểm trên 54 xã

Tại đầu cầu Khánh Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Phong báo cáo: Tỉnh Khánh Hòa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ. Qua đợt lũ này, tỉnh Khánh Hòa có 54 xã bị ảnh hưởng, hiện tại có 4 xã bị ngập nặng nhất.

Với sự phối hợp của các lực lượng Quân khu và các lực lượng của Bộ Quốc phòng, cụ thể là Lữ đoàn Đặc công và Hải quân Vùng 4, trong hơn một ngày vừa qua, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp cận được 162 điểm trên 54 xã.

Các điểm cầu trực tuyến tại cuộc họp khẩn về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền trung. Ảnh VGP/Đình Hải

Về các điểm chưa tiếp cận được, tỉnh hiện còn cụm dân cư tại phường Tây Nha Trang và 2 điểm thuộc xã Diên Điền, Diên Khánh với khoảng hơn 350 hộ dân. Các lực lượng của Bộ Quốc phòng và lực lượng địa phương đang tiếp tục tìm phương án để tiếp cận vào cụm dân cư Vĩnh Châu. Còn ở khu vực Diên Điền và Diên Khánh, các lực lượng đang tiếp tục triển khai khảo sát. Khi điều kiện thích hợp trong tối hôm nay hoặc ngày mai, các lực lượng sẽ tiếp cận để thực hiện công tác cứu hộ.

Tại Khánh Hòa, một số điểm phát sóng của các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông đã bị ngập, cho nên hiện tại chưa liên hệ được với các đồng chí đầu mối ở các địa phương.

Nguồn nhandan.vn