Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 3

Thủ tướng yêu cầu triển khai khẩn cấp đối phó bão số 3, đảm bảo an toàn dân cư, tài sản và hoạt động kinh tế trước ảnh hưởng của bão mạnh.

Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An hỗ trợ giúp ngư dân chằng néo tàu thuyền tại nơi tránh trú bão an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 20/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 117/CĐ-TTg về việc khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 3 (bão Wipha).

Công điện nêu rõ: Hiện nay, bão số 3 đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông, cường độ rất mạnh (cấp 12, giật cấp 15). Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, bão sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều tối ngày 21/7, gây gió mạnh, mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở trung du và miền núi, ngập lụt tại các vùng thấp trũng và đô thị.

Tiếp theo Công điện số 112/CĐ-TTg ngày 19/7/2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường và các bộ, ngành, địa phương trong phạm vi ảnh hưởng của bão tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời công tác ứng phó với bão, mưa lũ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 112/CĐ-TTg ngày 19/7/2025 với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão gây ra.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo bảo đảm an toàn cho các hoạt động trên biển, đảo. Theo đó, tập trung kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền (bao gồm cả tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch) còn đang hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn; có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền tại khu neo đậu; kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu khi bão đổ bộ vào.

Rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với các hoạt động du lịch, nuôi trồng thủy hải sản trên biển, cửa sông, ven bờ; kiên quyết sơ tán, không để người dân ở lại trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản trước và trong khi bão đổ bộ.

Căn cứ tình hình cụ thể, chủ động quyết định việc cấm biển đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch.

Người dân trồng màu ở xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên thay tấm nylon mới, che chắn cho rau màu chuẩn bị đến kỳ thu hoạch, ứng phó với bão sắp đổ bộ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo bảo đảm an toàn khu vực ven biển và trên đất liền. Theo đó, chủ động rà soát các khu dân cư, tổ chức sơ tán người dân ra khỏi các nhà yếu không đảm bảo an toàn, khu vực có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Gia cố, bảo vệ nhà xưởng, công trình hạ tầng (hệ thống viễn thông, hệ thống lưới điện...) và có biện pháp khắc phục nhanh sự cố, duy trì hoạt động, không để gián đoạn trước, trong và sau bão.

Kiểm soát việc đi lại, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, dông lốc trước bão; kiểm soát, hướng dẫn tại các ngầm, tràn, đường giao thông ngập sâu, nước chảy xiết, các tuyến đường bị sự cố hoặc có nguy cơ sạt lở; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức theo dõi, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các cơ quan chức năng để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó với bão theo quy định; chủ động chỉ đạo, đôn đôn đốc các địa phương ứng phó phù hợp với diễn biến của cơn bão, mưa, lũ, sạt lở; chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa thủy lợi, sản xuất nông nghiệp.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công, thành lập các đoàn công tác để phối hợp với các địa phương chỉ đạo ứng phó với bão, mưa lũ, trong đó: Bộ Quốc phòng tại tỉnh Quảng Ninh; Bộ Công an tại thành phố Hải Phòng; Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại tỉnh Ninh Bình; Bộ Xây dựng tại tỉnh Hưng Yên; Bộ Khoa học và Công nghệ tại tỉnh Thanh Hóa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tăng cường chỉ đạo, đưa tin kịp thời về diễn biến của cơn bão, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng, ngừa, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai Công điện này.

Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh.

