Thua đội hạng 4, MU chính thức bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh

Manchester United chính thức dừng bước ngay tại vòng 2 Cúp liên Đoàn Anh sau khi thua Grimsby Town trên chấm luân lưu.
Rạng sáng 28/8 (giờ Việt Nam), Manchester United có chuyến hành quân tới sân của Grimsby Town trong khuôn khổ vòng 2 Cúp Liên đoàn Anh. Trước đối thủ chỉ đang thi đấu tại hạng 4, Quỷ đỏ được kỳ vọng sẽ dễ dàng giành vé đi tiếp, song thực tế trên sân lại diễn ra theo kịch bản đầy bất ngờ.
Ngay phút 22, Charles Vernam tung cú dứt điểm chìm hiểm hóc về góc dưới khung thành. Thủ môn Andre Onana, trong nỗ lực cản phá, tiếp tục để lộ sự thiếu tự tin khi không thể cứu thua. Chỉ 8 phút sau, cơn ác mộng với hàng thủ Man United chưa dừng lại. Từ một tình huống bóng bổng, Onana lao ra đấm bóng nhưng hoàn toàn hụt, tạo cơ hội để Tyrell Warren (cầu thủ từng trưởng thành từ học viện Man Utd) dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, nhân đôi cách biệt.
MU để thủng lưới liên tiếp 2 bàn trong hiệp 1 (Ảnh: The Sun).
Bước sang hiệp 2, Manchester United dồn toàn lực tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Phải tới phút 75, Bryan Mbeumo mới mang lại hy vọng cho Quỷ đỏ với pha lập công đầu tiên trong màu áo mới. Đến phút 89, Harry Maguire đánh đầu ghi bàn từ tình huống phạt góc, giúp đội khách quân bình tỷ số 2-2 đầy kịch tính.
Trận đấu buộc phải kéo vào loạt sút luân lưu định mệnh. Đây là màn đấu súng căng thẳng kéo dài tới 25 phút, khi cả hai đội liên tiếp thực hiện thành công. Tuy nhiên, Man Utd lại gục ngã khi Cunha và Mbeumo sút hỏng. Chung cuộc, Grimsby Town giành chiến thắng 12-11 trên chấm 11m, tạo nên cú sốc lớn nhất vòng đấu.
Thất bại này khiến Man Utd sớm dừng bước ở Cúp Liên đoàn, đồng thời tiếp tục làm dấy lên những nghi ngờ về phong độ cũng như sự ổn định nơi khung gỗ của Andre Onana. Với Grimsby, đây là chiến công lịch sử khi họ hạ gục một ông lớn Premier League để ghi tên mình vào vòng tiếp theo.
Nguồn thethao247
