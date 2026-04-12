Thúc đẩy doanh nghiệp thực hành sản xuất xanh

Trước yêu cầu giảm phát thải và phát triển bền vững ngày càng cấp thiết, các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh phải chuyển đổi theo hướng “xanh hóa” sản xuất. Đây không chỉ là yêu cầu tuân thủ mà còn là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Với vai trò dẫn dắt, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã chủ động đồng hành, tháo gỡ điểm nghẽn và tạo động lực giúp doanh nghiệp chuyển đổi. Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Long Biên - Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh xung quanh nội dung này.

Hạ tầng Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc (xã Bình Xuyên) được đầu tư xây dựng đồng bộ, trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư, trong đó có các dự án đầu tư thân thiện với môi trường.

Phóng viên: Xin ông khái quát “bức tranh” hoạt động của doanh nghiệp trong các KCN của tỉnh cũng như kết quả thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn trong quý I vừa qua?

Ông Hoàng Long Biên: Toàn tỉnh hiện có 30 KCN, trong đó, 17 KCN đang hoạt động, thu hút khoảng 840 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Cụ thể, 322 dự án vốn đầu tư trong nước (DDI) với tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 64.500 tỷ đồng và 517 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư hơn 10.250 triệu USD. Các ngành công nghiệp chủ lực như sản xuất máy tính xách tay, linh kiện điện tử tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt.

Trong quý I/2026, công tác thu hút đầu tư vào các KCN trong tỉnh tăng trưởng mạnh, vốn FDI tăng gấp 7,8 lần và vốn DDI tăng 8,1 lần so với cùng kỳ năm trước, góp phần quan trọng tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.

Phóng viên: Tỉnh đã, đang có những giải pháp, chiến lược gì để thúc đẩy mô hình sản xuất xanh, thưa ông?

Ông Hoàng Long Biên: Phú Thọ xác định phát triển công nghiệp theo hướng xanh, sinh thái là định hướng xuyên suốt. Đặc biệt, tại Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chuyển đổi xanh được xác định là quan điểm và mục tiêu trọng tâm, đóng vai trò định hướng chính trị và là cơ sở thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và các giai đoạn tiếp theo, nhằm xây dựng nền kinh tế xanh - tuần hoàn - tăng trưởng bền vững. Trên cơ sở đó, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo tập trung đầu tư hạ tầng KCN đồng bộ, thân thiện môi trường; bố trí quỹ đất sạch, cải cách thủ tục hành chính và kiên quyết sàng lọc, từ chối các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đáng lưu ý, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số xanh (PGI) đến năm 2030, đặt mục tiêu đưa Phú Thọ vào nhóm Top 10 cả nước và hướng tới Top 7 sau năm 2030.

Phóng viên: Ông có thể thông tin chi tiết hơn về kế hoạch nâng cao Chỉ số PGI của UBND tỉnh?

Ông Hoàng Long Biên: Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) là bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chất lượng quản trị môi trường địa phương dưới góc nhìn từ thực tiễn kinh doanh cũng như mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường của các doanh nghiệp, trình độ quản trị và ứng xử với môi trường, mức độ quan tâm, sẵn sàng đầu tư về vấn đề môi trường của chính quyền địa phương và nhiều vấn đề môi trường quan trọng khác... Đây được xác định là công cụ chính sách hữu ích, có thể bổ trợ Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo định hướng xanh và phát triển bền vững, thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường và thu hút hiệu quả hơn các dự án đầu tư xanh hơn, bền vững hơn.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ 4 nhóm chỉ số thành phần: Giảm thiểu ô nhiễm và tác động biến đổi khí hậu; bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn môi trường tối thiểu; thúc đẩy thực hành xanh trong sản xuất, kinh doanh; tăng cường chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp như giảm thiểu ô nhiễm, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn môi trường, thúc đẩy thực hành xanh trong sản xuất và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp. Việc lồng ghép PGI vào kế hoạch phát triển hằng năm và đẩy nhanh đầu tư hạ tầng xanh được coi là nhiệm vụ trọng tâm.

Phóng viên: Ban Quản lý các KCN tỉnh được giao nhiệm vụ gì trong thực hiện mục tiêu này, thưa ông?

Ông Hoàng Long Biên: Ban Quản lý các KCN xây dựng kế hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 gắn với mô hình tăng trưởng xanh, theo tiêu chuẩn KCN sinh thái; hỗ trợ cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp trong KCN; chủ động nắm bắt và đề xuất các biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường, đầu tư trong các KCN trên địa bàn; triển khai các nội dung về tăng trưởng xanh, Chỉ số PGI áp dụng đối với doanh nghiệp trong KCN. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp trong KCN áp dụng tiết kiệm năng lượng; các đối tượng phải kiểm kê năng lượng và khí thải; đổi mới công nghệ xanh hóa sản xuất và dịch vụ, xử lý rác thải trong KCN. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường của KCN trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan trong việc thẩm định, sàng lọc, cấp chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư vào các KCN.

Phóng viên: Xin ông thông tin chi tiết những chính sách nào đang được Ban Quản lý triển khai thực hiện để khuyến khích doanh nghiệp sản xuất xanh?

Ông Hoàng Long Biên: Phát triển công nghiệp xanh chính là “chìa khóa” để tỉnh thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Chúng tôi xác định rõ trách nhiệm không chỉ phát triển hạ tầng các KCN đồng bộ, hiện đại, mà còn phải tạo môi trường đầu tư bền vững, gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường.

Hiện nay, Ban Quản lý tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn tín dụng xanh, quỹ bảo vệ môi trường và các chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ để đầu tư vào dây chuyền sản xuất tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải. Đồng thời, doanh nghiệp trong KCN được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất và chi phí hạ tầng khi thực hiện các dự án thân thiện với môi trường hoặc áp dụng mô hình sản xuất sạch hơn.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý chú trọng hỗ trợ kỹ thuật thông qua việc tư vấn, đào tạo và chuyển giao công nghệ, giúp doanh nghiệp từng bước áp dụng các tiêu chuẩn môi trường, quản lý năng lượng và hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn. Hoạt động xúc tiến đầu tư cũng ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, ít phát thải, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp xanh kết nối với đối tác trong và ngoài nước, mở rộng thị trường tiêu thụ. Ngoài ra, việc đầu tư hạ tầng KCN theo hướng đồng bộ, bao gồm hệ thống xử lý nước thải tập trung và các giải pháp tiết kiệm năng lượng cũng góp phần giảm chi phí và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện sản xuất bền vững.

Phóng viên: Ban Quản lý các KCN tỉnh có đề xuất, kiến nghị gì để thúc đẩy doanh nghiệp thực hành sản xuất xanh, thưa ông?

Ông Hoàng Long Biên: Chúng tôi kiến nghị tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về KCN sinh thái và kinh tế tuần hoàn. Cùng với đó, đề xuất mở rộng các chính sách ưu đãi tài chính như tăng quy mô tín dụng xanh, hỗ trợ lãi suất, kéo dài thời gian miễn giảm thuế và bổ sung các cơ chế khuyến khích đầu tư vào công nghệ sạch. Bên cạnh chính sách tài chính, kiến nghị đẩy mạnh hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp thông qua các chương trình tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ và xây dựng mô hình trình diễn về sản xuất sạch hơn, giúp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiếp cận và áp dụng hiệu quả.

Việc đầu tư hạ tầng xanh, phát triển năng lượng tái tạo và thúc đẩy cộng sinh công nghiệp cũng là giải pháp quan trọng. Cùng với đó, tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư có chọn lọc, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, ít phát thải. Đồng thời xây dựng cơ chế đánh giá, xếp hạng “doanh nghiệp xanh” để tạo động lực cạnh tranh lành mạnh.

Ngoài ra, Ban Quản lý các KCN tỉnh kiến nghị đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức và yêu cầu minh bạch thông tin môi trường, từng bước gắn trách nhiệm môi trường với điều kiện hoạt động của doanh nghiệp...

Phóng viên: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Lệ Oanh (thực hiện)