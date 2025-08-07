Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy quân sự tỉnh

Ngày 7/8, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Đảng ủy quân sự tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long phát biểu ý kiến thảo luận.

Theo báo cáo, trong 7 tháng năm 2025, Đảng ủy quân sự tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Nổi bật là hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị; huấn luyện, diễn tập và giáo dục quốc phòng-an ninh đạt hiệu quả cao, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với quốc phòng-an ninh; tiềm lực quốc phòng được củng cố và tăng cường. Công tác đảng, công tác chính trị được quan tâm chú trọng; đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu và của tỉnh về việc sắp xếp cơ quan quân sự địa phương; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; phối hợp với Đảng ủy các xã, phường đề nghị thành lập 148 chi bộ quân sự.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi làm việc.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và khoa học, các đại biểu đã phát biểu, làm rõ thêm những kết quả trong triển khai nhiệm vụ của Đảng ủy quân sự tỉnh thời gian qua; thẳng thắn trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, những kiến nghị, đề xuất và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh. Trong đó, tập trung vào công tác nắm chắc tình hình địa bàn; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực cứu hộ cứu nạn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, kịp thời phối hợp, tham mưu xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Bên cạnh đó, xây dựng, triển khai các đề án, kế hoạch về quân sự, quốc phòng; công tác quản lý đất quốc phòng; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng lực lượng dân quân thường trực tại các xã, phường; củng cố lực lượng, huấn luyện, luyện tập, diễn tập, giáo dục quốc phòng-an ninh...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Ghi nhận những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy quân sự tỉnh thời quan qua, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình mới, Đảng ủy quân sự tỉnh cần đổi mới tư duy, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, phấn đấu xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tinh gọn về tổ chức, có kỷ luật, kỷ cương cao, hướng tới tinh nhuệ, chính quy, hiện đại.

Đại tá Nguyễn Đình Cương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo nhiệm vụ, công tác tại buổi làm việc

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Đảng ủy quân sự tỉnh cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng đảng, công tác chính trị, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt vai trò nêu gương để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, cần bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Quân khu 2, Tỉnh ủy; nắm chắc tình hình hình, dự báo trúng, đúng, tham mưu kịp thời, xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, tiếp tục duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực và đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” trong toàn lực lượng gắn với thực hiện thế trận toàn dân, đóng góp tích cực, hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng-an ninh của địa phương...

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy đại diện các ngành tham dự buổi làm việc phát biểu ý kiến.

Cùng với đó, cần sớm kiện toàn tổ chức bộ máy Đảng ủy quân sự tỉnh và các xã, phường; phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, chính sách hậu phương quân đội; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập; thực hiện tốt công tác quản lý tài sản, vũ khí, trang thiết bị; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, các diện tích đất quốc phòng; tham mưu thực hiện tốt cơ chế chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; chuẩn bị tốt, tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh (30/8/1945-30/8/2025).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với những kiến nghị, đề xuất của Đảng ủy quân sự tỉnh.

