Thương vong do thời tiết cực đoan tại Nhật Bản tiếp tục gia tăng

Sự khắc nghiệt chưa từng có của thời tiết với mưa bão, lũ lụt, nắng nóng dữ dội... tiếp tục gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho các địa phương của Nhật Bản.

Theo báo cáo của Tổng cục phòng chống cháy nổ - Cơ quan phụ trách việc chuyên chở cấp cứu của Nhật Bản, từ đầu mùa hè đến nay, tại các địa phương của nước này đã có tới 90.007 ca phải nhập viện cấp cứu do cảm nắng. Đây là một con số vô cùng đáng lo ngại. Cũng theo cơ quan này, chỉ tính riêng trong tuần qua, đã có thêm 5.486 ca sốc nhiệt được ghi nhận, trong đó có 6 ca tử vong, 115 ca ở tình trạng nguy kịch.

Số lượng các ca cấp cứu do sốc nhiệt tăng cao chưa từng có. Ảnh: Jiji Press

Theo đó, số ca tử vong do nắng nóng tại Nhật Bản lại lập một kỷ lục mới với 116 người, tính từ đầu mùa nóng đến nay. Đáng chú ý là trong số đó, không chỉ có những người cao tuổi hoặc thể lực yếu, mà có tới hơn 40% là những người ở độ tuổi tráng niên, có thể lực tốt. Theo các chuyên gia, điều này cho thấy, thời tiết khắc nghiệt đã bắt đầu vượt qua ngưỡng chịu đựng của những người khỏe mạnh.

Trong khi đó, theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, do ảnh hưởng của đợt khí áp cao mới phát sinh, hôm nay (7/9) và vài ngày tới, tại các khu vực miền Đông và miền Tây, nền nhiệt tiếp tục vượt qua ngưỡng trung bình hàng năm. Theo đó, số ca sốc nhiệt kỷ lục nêu trên được dự báo vẫn chưa phải là con số cuối cùng.

Cũng theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, bên cạnh các địa phương bị nắng nóng, trong ngày hôm nay và rạng sáng ngày mai, khu vực bờ biển Nhật Bản và bán đảo Noto - nơi xảy ra trận động đất rất mạnh hôm 1/1/2024, sẽ bị những cơn mưa dữ dội tấn công. Lượng mưa có khả năng sẽ lên tới 120mm. Cho đến nay, lũ lụt đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho cư dân các địa phương với 6 người chết, 1 người mất tích với khả năng sống sót hầu như bằng không.

Thời tiết khắc nghiệt cũng gây nhiều hiện tượng cực đoan nguy hiểm khác như cuồng phong, lốc xoáy bất thường... Theo báo cáo của chính quyền tỉnh Shizuoka - miền Trung Nhật Bản, liên tục trong những ngày qua, tại 4 đơn vị hành chính trực thuộc địa phương này đã xảy ra nhiều trận cuồng phong mạnh đến mức có thể lật đổ xe tải cỡ lớn, khiến 24 người bị thương và 370 căn nhà sập đổ.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn Nhật Bản tỏ ra rất bi quan và lo ngại sâu sắc khi đưa ra nhận định về việc thời tiết, khí hậu sẽ tiếp tục xấu đi hơn nữa trong thời gian tới.

Nguồn vov.vn